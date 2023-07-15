Идельное тесто для вареников и пельменей: рецепт приготовления (видео)

Тесто получается мягким, не рвется и не разлезается во время варки.

Найти идеальный рецепт теста на вареники или пельмени, которое было бы вкусным, легко готовилось и не рвалось в процессе лепки или варки – мечта каждой хозяйки. На самом деле, таких рецептов существует огромное количество, и путем проб и ошибок все же можно найти тот, который подойдет лучше всего. Своим рецептом заварного теста на вареники поделилась известный кулинарный блогер Юлия Симончук. Он не требует каких-то особых ингредиентов, но тесто всегда получается очень удачным.

Заварное тесто на пельмени и вареники

Ингредиенты:

мука – 3 стакана;

масло растительное – 3 ст. л;

соль – щепотка;

кипяток – 1 стакан.

Способ приготовления:

Муку просеять в глубокую миску. В просеянную муку добавить соль и растительное масло, залить кипятком и перемешать ложкой. Затем выложить на твердую поверхность, замесить мягкое тесто. По ходу вымешивания не нужно дополнительно добавлять воду или муку.

Готовое тесто вернуть в миску, накрыть полотенцем, дать постоять пять минут.

Тесто раскатать, причем не нужно посыпать поверхность мукой, выдавить стаканом кружочки, немного размять и выложить начинку. Это может быть все, что душе угодно: от фарша до картофеля, ягод и тому подобное. Вареники защипнуть и варить в подсоленной кипящей воде 3-5 минут. Заправить шкварками или маслом, в зависимости от начинки.

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