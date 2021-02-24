Идентичность Севастополя растворяется – эксперт-урбанист

Фото: Алёна Назаркина

Севастополь оказался среди аутсайдеров в рейтинге доступности по стоимости жизни городов России, который составили в институте территориального планирования «Урбаника». Об этом пишет новостной портал ForPost. На одном уровне с нашим городом оказались Армавир и Уссурийск.

Эксперты «Урбаники» сделали неприятный вывод. Они отнесли Севастополь к числу крайне трудных для жизни российских регионов, доступность благоустроенной городской среды для его жителей неравномерна, и есть основания для ухудшения ситуации. По методологии, которой пользуется институт, город-герой набрал около 20 баллов из возможных 100. Из-за этого его и отнесли в категорию «недоступных».

Низкую позицию Севастополя в рейтинге комфортности прокомментировал урбанист, директор образовательных программ Московской школы управления «Сколково» Сергей Градировский. Он считает, что полученная оценка обозначает целый комплекс глубоких проблем региона, так как «Урбаника» оценивает доступность жителям различных городских благ.

«Статистика замечает, что есть раскол в городе. Выделяется класс людей, которые могут себе позволить комфортный дом и другие услуги, — и есть те, кто влачит очень бедное существование. В городе это заметно, многие внимательные люди это отмечают», — сообщил эксперт.

По словам Градировского, в Севастополе отмечается рост преступности, который связан не только с притоком криминогенных элементов извне, но и с обнищанием населения. Напомним: в октябре 2020 года стало известно, что Севастополь стал лидером по темпам роста преступности.

Эксперт-урбанист считает, что ситуация с комфортом жизни была предсказуема, так как быстрый рост городов всегда приводит к расслоению, а Севастополь растёт очень быстро.

«Мне не нравится другая вещь — в городе растворяется та идентичность, которая сыграла ключевую роль в событиях 2014 года. Она начинает тонуть во всём внешнем. Если сохранятся тенденции, в том числе со стремлением застроить безликими многоэтажками любой доступный участок земли, — это будет в дальнейшем ухудшать и качество жизни, и криминогенную обстановку, и степень расслоения», — подчеркнул Сергей Градировский.

Напомним, Севастополь продолжают застраивать фактически бесконтрольно — строительство многоэтажных домов продолжается без Генплана и Правил землепользования и застройки.