Идею переноса административного центра Севастополя Михаил Развожаев поддержал

Идею переноса административного центра из исторического центра города Михаил Развожаев поддержал. Такая возможность должна быть учтена при работе над Генеральным планом города. Об этом губернатор сказал в эфире новостного портала ForPost.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Я считаю, что это совершенно правильная идея, которую обязательно нужно будет реализовать. Просто очень сложный проект. Очень комплексный, очень дорогой, на самом деле, его, чтобы реализовать, это прямо отдельный большой проект, но его обязательно нам придётся делать. Придётся делать, потому что всё-таки придётся собирать все органы власти в одном месте, чтобы повышать эффективность работы, чтобы разгружать транспортную историю в центре».

Михаил Развожаев пояснил, что существует несколько способов реализации столь масштабного проекта. Главное – определиться с местом и инфраструктурой для будущего административного центра.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Все объекты недвижимости, которые занимают сейчас в центре структуры – это тоже капитал, который может быть использован как капитал для строительства нового. Здесь может приходить бизнес в эти здания, они могут стать общественными, деловыми и т.д., т.е. работать на инфраструктуру, рестораны, кафе, офисные центры какие-то, условно говоря, которые нужны в центре, которые не связаны с инфраструктурой госуправления, но стоимость этих зданий может быть как раз тем инструментом, благодаря которому можно построить новое и вынести эту инфраструктуру за пределы».