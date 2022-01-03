Идея организовать комфортное пространство с оригинальным дизайном интерьера

Место для домашнего офиса

В квартирах с низкими потолками дизайнеры интерьера предлагают провести разделение комнаты на две зоны: спальню, гостиную и кабинет — с фигурными перегородками. Они могут иметь оригинальный рельеф на верхней линии, разные уровни высоты, ниши, прорези, полки для мелочей, книги и т. д.

Чтобы установить книжный шкаф, возводим гипсокартонную стенку с полками. Первоначально она выглядит, как стена, где отверстия под книгами расположены с обеих сторон. Устойчивость такой ложной стены обеспечивается тем, что полки чередуются с разных сторон.

Варианты зонирования гостиной и спальни

На большой площади с высокими потолками и несколькими окнами имеет смысл сделать гипсокартонные перегородки для разделения комнат для спальных зон, ежедневного времяпрепровождения и приема гостей. Таких вариантов дизайна можно много встретить на сайте дизайна интерьера. Здесь необходимо сосредоточиться на размещении окон и выстроить барьер между ними. Глухая фальш-стена позволит индивидуализировать пространство, создать особый дизайн интерьера, разделение зоны помещения может умерить ее невероятные размеры.

В этом варианте опционально возводят стену к потолку, ставят двери. Достаточно построить арочный дверной проем или оставить проход между главными стенами и ложью. При монтаже гипсокартонных перегородок для зонирования гостиной создайте дополнительные декоративные и функциональные предметы интерьера:

шкафы, ниши для хранения одежды, мелочей;

место под электрическим камином;

устройства для размещения цветов, аквариум.

Разделение большой комнаты на две зоны из гипсокартонных перегородок позволяет воплотить в жизнь идею создания оригинального интерьера в любом стиле. Разграниченное пространство может быть расположено в разных направлениях, сохраняя пропорции и общую цветовую линию. Варианты декоративных перегородок делят комнату.