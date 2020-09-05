Идите в баню! Почему в Крыму не закрывают сауны и автомойки

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 36. АиФ-Крым №36 02/09/2020

Прошла вторая неделя «водных» ограничений. Первый этап перехода к режимной подаче предусматривает отключение горячей воды вообще, а в пригороде ограничение по холодной. Жители Симферополя, Бахчисарая и районов рванули за электробойлерами и пластиковыми ёмкостями.

С 31 августа прекратилась подача воды ночью. Жители части районов Симферополя радуются тому, что она есть в 6 до 23 часов. Остальным приходится пользоваться водой лишь несколько часов в день. Условное деление на «счастливчиков» и тех, кому не повезло, зависит исключительно от имеющихся техусловий и расположения домов — в низине, на горке… Но народное негодование сейчас вызывает то, что по-прежнему работают многочисленные заведения, тратящие драгоценную питьевую воду: бани и автомойки.

«Бесконечно малая величина»

Аксенов заявил, что автомойки в Симферополе закрываться не будут Председатель Госкомрегистра, главный госинспектор РК по использованию и охране земель Александр Спиридонов на минувшей неделе анонсировал внеплановые проверки автомоек, бань, саун в Симферополе. Конечно, не по «водному профилю», а по законности их возведения на земельных участках. Не секрет, что порой такие заведения годами работают нелегально. «Наши специалисты проведут проверки на участках, используемых физическими и юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями, — пояснил Александр Спиридонов. — Выяснят, имеет ли место самовольное занятие земельных участков или их нецелевое использование».