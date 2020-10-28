Идут подготовительные работы по строительству нового водовода в Симферополе

В Крыму стартовали подготовительные работы по строительству водовода от Бештерек-Зуйского водозабора в Симферополь, передает пресс-служба Минстроя РК.

В Крыму запустили водовод от Тайганского до Симферопольского водохранилища В работах задействовано 16 единиц техники и 26 рабочих. На следующей неделе количество рабочих и техники увеличится до 27 единиц и 40 человек соответственно. На территории оборудован строительный городок.

«Подрядная организация подготавливает объект, а именно снимается плодородный слой грунта», – говорится в сообщении.