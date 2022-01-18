Иено в Севастополе ловит плохую погоду на опережение

Фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Режим повышенной готовности. В Севастополе наблюдается ухудшение погоды. Чтобы не повторять недавнюю историю с ледяными дорогами, для расчистки города от снега и наледи задействовано 18 единиц техники – комбинированных дорожных машин, КАМАЗов, погрузчиков и один грейдер. За сутки было израсходовано более 120 тонн песчано-солевой смеси и обработаны все основные магистрали. Об этом сообщил директор Дептранса Павел Иено.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Мы продолжаем работать в таком же режиме. На сегодняшний день развернут штаб на базе севастопольского Автодора. Принято порядка 22 заявок, все заявки обработаны, дорожное покрытие находится в удовлетворительном состоянии. Кроме того, хотелось обратить внимание, что у нас помимо достаточно обильных осадков ещё наблюдается шторм. Было предупреждение».

Из-за ухудшения погоды с самого утра вторника перестали ходить катера на Северную сторону города. В связи с этим было запущено дополнительно 50 автобусов от площади Захарова до площади Нахимова.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «На всех контрольных точках расставлены люди, мониторим ситуацию. На сегодняшний день каких-то явных проблем нет».

Ухудшение погоды в конце прошлого года стало не только испытанием для города, но и закончилось служебной проверкой в отношении директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а также для руководителя Горхоза. В этот раз чиновники обещают работать на опережение.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Видим, что идёт ухудшение погоды, то мы выводим технику и расставляем в определённых местах. Скажем так, критических точках. Если вы наблюдали, то у нас техника находилась там на площади Восставших, на троллейбусном спуске и на отдалённых участках города Севастополя. Поэтому стараемся, скажем так, плохую погоду ловить на опережение».

На расчистку города власти собираются бросить порядка 800 человек, дополнительно готовы выйти 46 единиц техники. Основную работу чиновники обещают начать в 4 утра.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Заготовлена песко-соляная смесь, которая позволит в период ухудшения погодных условий, а сегодня ночью мы ждём минус довольно хороший, для посыпки лестниц, тротуаров и подъёмов, которые будут на оперативном контроле со стороны наших служб».

Насколько можно верить словам чиновников – покажет утро 19-го января.