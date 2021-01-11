Игорь Михайличенко назначен врио премьер-министра Крыма

Игорь Михайличенко, вице-премьер РК, будет временно исполнять обязанности председателя Совмина РК на период отсутствия главы правительства Юрия Гоцанюка. Такое распоряжение Гоцанюк подписал в понедельник. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правительства РК.

В Крыму за сутки COVID-19 подтвердился у 202 человек «На период моего отсутствия с 11 по 15 января 2021 года исполнение обязанностей председателя Совета министров Республики Крым осуществляет заместитель председателя Совета министров РК Михайличенко Игорь Николаевич», – уточнили в документе.

Напомним, что в конце декабря стало известно, что Юрий Гоцанюк заразился COVID-19.