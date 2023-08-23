Рецепты Их считают фруктами молодости и красоты: рецепт галеты с персиками По Admin - 23 августа, 2023 0 21 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом всегда хочется сладких фруктов и ягод, но что делать, если они начали портиться? Можно приготовить из них сладкую домашнюю выпечку. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В августе много разнообразных ягод и фруктов, но больше всего, пожалуй, арбузов, дынь и персиков. Последние в Греции считаются как фрукты молодости. Из них готовят не только сладкие десерты, но и салаты или закуски. Читайте также егкие салаты с куриными стрипсами «Легко!»: три идеи для ужина Мы предлагаем попробовать испечь галету из песочного теста и большого количества персиков. Это очень вкусно и быстро. Рецепт галеты с персиками Время: 1 час 45 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 100 граммов холодного сливочного масла; – 150 – 170 граммов пшеничной муки; – щепотка соли; – 1 ложка сахара; – 2 ложки воды; – персики; – сахарная пудра. Приготовление: Масло перетираем с мукой в крошку, добавляем соль и сахар и в конце воду. Собираем тесто в шарик и заворачиваем в пленку. Оставляем в холодильнике на 30 минут. Раскатываем на пергаменте тонким слоем. Для начинки берём персики, очищаем их от косточки. Добавляем сахар и если нужно – крахмал (если ягоды имеют много влаги). Выпекаем галету с персиками в разогретой духовке при 180 градусах 30 – 40 минут до хорошо пропеченного низа. Бортики можно смазать яйцом перед выпечкой (по желанию). Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить сытный гамбургер с луковыми колечками. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Открываем сезон: рецепт оладий с клубникойФранцузская галета на украинский лад: подойдут любые сезонные ягоды или фруктыВсе за 10 минут: салаты с рукколой – лучшие рецептыРецепт дерунов в горшке — как приготовить привычное блюдо по-новомуВы забудете об обычном картофеле: готовим вареники с особой начинкой