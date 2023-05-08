Икра из кабачков и баклажанов на зиму – это невероятно вкусная и аппетитная заготовка, которая точно разнообразит ваш домашний стол и привычное меню. Для несложного приготовления своими руками, используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов овощной икры с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Икра из баклажанов и кабачков на зиму через мясорубку

Икра из баклажанов и кабачков на зиму через мясорубку выходит очень нежной и интересной по вкусу. Ее можно намазывать на хлеб или подавать к горячим блюдам в качестве соуса. Для заготовки на длительное хранение обязательно используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+1.5 л.

Кабачок 1 кг

Баклажан ½ кг

Лук репчатый ½ кг

Помидоры ¾ кг

Петрушка 75 гр.

Морковь 250 гр.

Базилик сушеный 1 ст.л.

Томатная паста 140 гр.

Масло растительное 75 мл.

Соль 2 ст.л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Перец чили 1 шт.

Чеснок по вкусу

Уксусная эссенция 1 десертная ложка

Шаги 120 мин.

Как заготовить икру из баклажанов и кабачков на зиму «Пальчики оближешь» через мясорубку? Промываем и стерилизуем банки. Крышки кипятим. Морковь, лук и чеснок очищаем. Промываем овощи вместе с перцем чили. Мелко режем лук и разогреваем казан с растительным маслом. Выкладываем сюда лук и жарим его до золотистого оттенка. Промываем и разделываем на части кабачки. Измельчаем их в мясорубке. Также поступаем и с баклажанами. Промываем помидоры с петрушкой. Их также измельчаем через мясорубку. Дальше измельчаем морковку. Перекладываем овощную массу в казан к луку. Томим их и постоянно помешиваем. Добавляем сюда соль. Дальше добавляем сахар. Всыпаем сушеный базилик. Подготовим томатную пасту. Вливаем пасту в содержимое. Хорошенько перемешиваем и томим угощение около часа. Вливаем в массу уксусную эссенцию. Снова перемешиваем. Разливаем горячую массу по стерильным банкам и закатываем. Переворачиваем банки вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания. Икра из баклажанов и кабачков на зиму через мясорубку готова. Уносите на хранение.

Икра на зиму из баклажанов, кабачков и помидоров

Икра на зиму из баклажанов, кабачков и помидоров – это яркая и аппетитная заготовка, перед которой будет трудно устоять. Овощная икра выходит очень вкусной и интересной. Для приготовления воспользуйтесь проверенным кулинарным рецептом с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Баклажаны – 0,7 кг.

Помидоры крупные – 7 шт.

Лук репчатый – 400 гр.

Морковь – 400 гр.

Перец болгарский – 5 шт.

Масло растительное – 1 ст.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Уксус 9% – 1 ч.л. (на банку)

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления икры на зиму из баклажанов, кабачков и помидоров очищаем репчатый лук, измельчаем его и выкладываем в глубокую кастрюлю.

Шаг 2. Дополняем лук тертой на терке морковью.

Шаг 3. Промываем кабачки, очищаем их от кожуры и семян. Очищенный плод режем небольшими кубиками.

Шаг 4. Выкладываем в кастрюлю кабачки и небольшие кусочки болгарского перца.

Шаг 5. Очищаем промытые баклажаны.

Шаг 6. Режем их кубиками и выкладываем в общую массу. Добавляем сюда соль.

Шаг 7. Следом всыпаем указанное количество сахара.

Шаг 8. Делаем на помидорах надрезы крест-накрест и ошпариваем их в кипятке.

Шаг 9. Охлаждаем помидоры, очищаем от кожуры, измельчаем и выкладываем к остальным овощам.

Шаг 10. Выливаем сюда растительное масло. Перемешиваем и доводим массу до кипения, после томим 15 минут.

Шаг 11. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, вливаем в каждую уксус. Ставим заготовки в кастрюлю с полотенцем на дне и водой. Доводим воду до кипения и стерилизуем 15 минут. Аккуратно достаем банки из кипящей воды. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Шаг 12. Икра на зиму из баклажанов, кабачков и помидоров готова. Можно уносить на хранение в прохладное место.

Икра из кабачков, баклажанов, болгарского перца и помидоров на зиму

Икра из кабачков, баклажанов, болгарского перца и помидоров на зиму выходит очень аппетитной и интересной по вкусу. Ее можно намазывать на хлеб или подавать к горячим блюдам в качестве соуса. Для заготовки на длительное хранение обязательно используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Баклажаны – 1 кг.

Помидоры – 1 кг.

Перец болгарский – 500 гр.

Чеснок – 1 головка.

Масло растительное – 150 мл.

Кислота уксусная 70% – 1 дес.л.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления икры из кабачков, баклажанов, болгарского перца и помидоров на зиму, первым делом промываем и стерилизуем банки. Кипятим крышки.

Шаг 2. Хорошо промываем баклажаны, кладем их на решетку духовки и запекаем до мягкого состояния.

Шаг 3. Промываем помидоры, разделяем их на половинки или четвертинки и выкладываем в глубокую кастрюлю.

Шаг 4. Очищаем кабачки и режем кружками. Выкладываем их к помидорам. Солим овощи и оставляем на 15 минут до выделения сока.

Шаг 5. Дополняем содержимое кусочками болгарского перца.

Шаг 6. Очищаем чеснок от шелухи.

Шаг 7. Отправляем зубчики в общую массу. Вливаем растительное масло, закрываем крышкой и ставим на плиту.

Шаг 8. Томим овощи до мягкости, периодически помешивая.

Шаг 9. Остужаем баклажаны. Снимаем кожуры и отделяем мякоть.

Шаг 10. Выкладываем мякоть баклажан к овощам.

Шаг 11. Содержимое кастрюли перебиваем погружным блендером.

Шаг 12. Высыпаем сюда соль и сахар. Снова перебиваем блендером до растворения сухих ингредиентов.

Шаг 13. Кипятим содержимое и дополняем уксусной кислотой. Разливаем по стерилизованным банкам, закатываем, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 14. Икра из кабачков, баклажанов, болгарского перца и помидоров на зиму готова. Уносите на хранение.

Овощная икра с баклажанами, кабачками, луком и морковью

Овощная икра с баклажанами, кабачками, луком и морковью – это невероятно аппетитная заготовка, которая никого не оставит равнодушным. Овощная домашняя икра выходит вкусной и питательной. Для приготовления воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг.

Баклажаны – 1,5 кг.

Морковь крупная – 2 шт.

Лук репчатый крупный – 2 шт.

Перец болгарский крупный – 2 шт.

Помидоры – 5 шт.

Масло растительное – 100 мл.

Соль – 5 ст.л.

Сахар – 3 ст.л.

Уксус 9% – 5 ст.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для овощной икры с баклажанами, кабачками, луком и морковью. Баклажаны хорошо промываем под водой, срезаем плодоножки.

Шаг 2. Снимаем кожуру и режем баклажаны на куски.

Шаг 3. Так же поступаем и с кабачками. Перекладываем их в отдельную кастрюлю, дополняем 50 мл растительного масла и томим до мягкости на среднем огне.

Шаг 4. В другую кастрюлю отправляем кусочки моркови и лука.

Шаг 5. Баклажаны выкладываем в кастрюлю с луком и морковкой.

Шаг 6. Сюда же отправляем кусочки болгарского перца. Вливаем оставшиеся 50 мл растительного масла.

Шаг 7. Обжариваем овощи на среднем огне. Добавляем сюда очищенные от кожуры томаты.

Шаг 8. Когда кабачки будут готовы, выливаем с них лишнюю жидкость.

Шаг 9. Также ждем полной готовности остальных овощей.

Шаг 10. Соединяем обе части в одной кастрюле. Солим, посыпаем сахаром и измельчаем с помощью погружного блендера.

Шаг 11. Следом добавляем черный молотый перец.

Шаг 12. Томим заготовку на небольшом огне около 10 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности вливаем уксус.

Шаг 13. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем их крышками и оставляем до полного остывания.

Шаг 14. Овощная икра с баклажанами, кабачками, луком и морковью готова. Уносите на хранение.

Икра из кабачков и баклажанов с томатной пастой

Икра из кабачков и баклажанов с томатной пастой – это яркая и аппетитная заготовка, которая никого не оставит равнодушным. Овощная икра выходит очень вкусной и интересной. Для приготовления воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 0,7 кг.

Баклажаны – 0,3 кг.

Паста томатная – 1,5 ст.л.

Лук репчатый – 150 гр.

Морковь – 150 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Чеснок – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления икры из кабачков и баклажанов с томатной пастой измельчаем репчатый лук и натираем морковь. Складываем овощи в кастрюлю с растительным маслом. Томим на умеренном огне около 15-20 минут.

Шаг 2. Очищаем, промываем кабачки, после режем их небольшими кубиками. Отправляем к луку и моркови.

Шаг 3. Так же поступаем с баклажаном. Отправляем к овощам. Вливаем немного воды.

Шаг 4. Закрываем содержимое крышкой и томим еще 20-25 минут.

Шаг 5. Измельчаем массу с помощью погружного блендера, дополняем сахаром, солью и томатной пастой. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Выливаем уксус и добавляем по желанию измельченный чеснок. Распределяем угощение по стерилизованным банкам и закатываем.

Шаг 7. Икра из кабачков и баклажанов с томатной пастой готова. Уносите на хранение.

Кабачково-баклажанная икра кусочками на зиму

Кабачково-баклажанная икра кусочками на зиму получается яркой и интересной по вкусу. Ее можно подавать к горячим мясным и рыбным блюдам в качестве соуса. Для заготовки на длительное хранение обязательно используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 кг.

Баклажаны – 1,5 кг.

Морковь – 4 шт.

Лук репчатый – 3 шт.

Паста томатная – 100 гр.

Помидоры – 5 шт.

Чеснок – 8 зубчиков.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 2,5 ст.л.

Уксус столовый – 1,5 ст.л.

Масло растительное – 200 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец душистый горошек – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для приготовления кабачково-баклажанной икры кусочками на зиму. Промываем кабачки и режем небольшими аккуратными кубиками.

Шаг 2. Томим овощ в большой и широкой сковороде на растительном масле до мягкости и легкого румянца.

Шаг 3. Такими же кубиками нарезаем баклажаны. Если хотите убрать горечь овоща, то присыпьте его небольшим количеством соли и оставьте на время.

Шаг 4. Обжариваем баклажаны на масле до мягкости.

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и режем его мелкими кубиками.

Шаг 6. Натираем на терке очищенную морковь.

Шаг 7. Обжариваем лук с морковью до мягкого состояния.

Шаг 8. Любым удобным способом измельчаем чеснок.

Шаг 9. Промываем помидоры и режем небольшими кубиками.

Шаг 10. Выкладываем чеснок с помидором к луку с морковью.

Шаг 11. Убираем овощи в сторону сковороды и вливаем томатную пасту.

Шаг 12. Прогреваем пасту, после вмешиваем ее в овощи. Жарим все вместе около 3-4 минут.

Шаг 13. Все обжаренные овощи соединяем в одной кастрюле. Дополняем солью, сахаром, специями и уксусом.

Шаг 14. Перемешиваем, доводим до кипения и после томим около 35-40 минут.

Шаг 15. Распределяем угощение по стерилизованным банкам и закатываем. Переворачиваем, укутываем и оставляем до остывания.

Шаг 16. Кабачково-баклажанная икра кусочками на зиму готова. Можно уносить на хранение!