Икра из кабачков и баклажанов на зиму

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Икра из кабачков и баклажанов на зиму – это невероятно вкусная и аппетитная заготовка, которая точно разнообразит ваш домашний стол и привычное меню. Для несложного приготовления своими руками, используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов овощной икры с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Икра из баклажанов и кабачков на зиму через мясорубку

Икра из баклажанов и кабачков на зиму через мясорубку выходит очень нежной и интересной по вкусу. Ее можно намазывать на хлеб или подавать к горячим блюдам в качестве соуса. Для заготовки на длительное хранение обязательно используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Ингредиенты –+1.5 л.

  • Кабачок 1 кг
  • Баклажан ½ кг
  • Лук репчатый ½ кг
  • Помидоры ¾ кг
  • Петрушка 75 гр.
  • Морковь 250 гр.
  • Базилик сушеный 1 ст.л.
  • Томатная паста 140 гр.
  • Масло растительное 75 мл.
  • Соль 2 ст.л.
  • Сахар-песок 2 ст.л.
  • Перец чили 1 шт.
  • Чеснок  по вкусу
  • Уксусная эссенция 1 десертная ложка

Шаги 120 мин.

  1. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Как заготовить икру из баклажанов и кабачков на зиму «Пальчики оближешь» через мясорубку? Промываем и стерилизуем банки. Крышки кипятим.

  2. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Морковь, лук и чеснок очищаем. Промываем овощи вместе с перцем чили.

  3. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Мелко режем лук и разогреваем казан с растительным маслом.

  4. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Выкладываем сюда лук и жарим его до золотистого оттенка.

  5. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Промываем и разделываем на части кабачки. Измельчаем их в мясорубке.

  6. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Также поступаем и с баклажанами.

  7. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Промываем помидоры с петрушкой. Их также измельчаем через мясорубку.

  8. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Дальше измельчаем морковку.

  9. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Перекладываем овощную массу в казан к луку. Томим их и постоянно помешиваем.

  10. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Добавляем сюда соль.

  11. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Дальше добавляем сахар.

  12. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Всыпаем сушеный базилик.

  13. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Подготовим томатную пасту.

  14. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Вливаем пасту в содержимое.

  15. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Хорошенько перемешиваем и томим угощение около часа.

  16. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Вливаем в массу уксусную эссенцию. Снова перемешиваем. Разливаем горячую массу по стерильным банкам и закатываем. Переворачиваем банки вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

  17. Икра из кабачков и баклажанов на зиму

    Икра из баклажанов и кабачков на зиму через мясорубку готова. Уносите на хранение.

Икра на зиму из баклажанов, кабачков и помидоров

Икра на зиму из баклажанов, кабачков и помидоров – это яркая и аппетитная заготовка, перед которой будет трудно устоять. Овощная икра выходит очень вкусной и интересной. Для приготовления воспользуйтесь проверенным кулинарным рецептом с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 кг.
  • Баклажаны – 0,7 кг.
  • Помидоры крупные – 7 шт.
  • Лук репчатый – 400 гр.
  • Морковь – 400 гр.
  • Перец болгарский – 5 шт.
  • Масло растительное – 1 ст.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Уксус 9% – 1 ч.л. (на банку)

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления икры на зиму из баклажанов, кабачков и помидоров очищаем репчатый лук, измельчаем его и выкладываем в глубокую кастрюлю.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 2. Дополняем лук тертой на терке морковью.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 3. Промываем кабачки, очищаем их от кожуры и семян. Очищенный плод режем небольшими кубиками.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 4. Выкладываем в кастрюлю кабачки и небольшие кусочки болгарского перца.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 5. Очищаем промытые баклажаны.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 6. Режем их кубиками и выкладываем в общую массу. Добавляем сюда соль.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 7. Следом всыпаем указанное количество сахара.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 8. Делаем на помидорах надрезы крест-накрест и ошпариваем их в кипятке.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 9. Охлаждаем помидоры, очищаем от кожуры, измельчаем и выкладываем к остальным овощам.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 10. Выливаем сюда растительное масло. Перемешиваем и доводим массу до кипения, после томим 15 минут.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 11. Разливаем угощение по стерилизованным банкам, вливаем в каждую уксус. Ставим заготовки в кастрюлю с полотенцем на дне и водой. Доводим воду до кипения и стерилизуем 15 минут. Аккуратно достаем банки из кипящей воды. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 12. Икра на зиму из баклажанов, кабачков и помидоров готова. Можно уносить на хранение в прохладное место.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Икра из кабачков, баклажанов, болгарского перца и помидоров на зиму

Икра из кабачков, баклажанов, болгарского перца и помидоров на зиму выходит очень аппетитной и интересной по вкусу. Ее можно намазывать на хлеб или подавать к горячим блюдам в качестве соуса. Для заготовки на длительное хранение обязательно используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 кг.
  • Баклажаны – 1 кг.
  • Помидоры – 1 кг.
  • Перец болгарский – 500 гр.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Масло растительное – 150 мл.
  • Кислота уксусная 70% – 1 дес.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления икры из кабачков, баклажанов, болгарского перца и помидоров на зиму, первым делом промываем и стерилизуем банки. Кипятим крышки.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 2. Хорошо промываем баклажаны, кладем их на решетку духовки и запекаем до мягкого состояния.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 3. Промываем помидоры, разделяем их на половинки или четвертинки и выкладываем в глубокую кастрюлю.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 4. Очищаем кабачки и режем кружками. Выкладываем их к помидорам. Солим овощи и оставляем на 15 минут до выделения сока.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 5. Дополняем содержимое кусочками болгарского перца.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 6. Очищаем чеснок от шелухи.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 7. Отправляем зубчики в общую массу. Вливаем растительное масло, закрываем крышкой и ставим на плиту.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 8. Томим овощи до мягкости, периодически помешивая.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 9. Остужаем баклажаны. Снимаем кожуры и отделяем мякоть.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 10. Выкладываем мякоть баклажан к овощам.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 11. Содержимое кастрюли перебиваем погружным блендером.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 12. Высыпаем сюда соль и сахар. Снова перебиваем блендером до растворения сухих ингредиентов.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 13. Кипятим содержимое и дополняем уксусной кислотой. Разливаем по стерилизованным банкам, закатываем, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 14. Икра из кабачков, баклажанов, болгарского перца и помидоров на зиму готова. Уносите на хранение.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Овощная икра с баклажанами, кабачками, луком и морковью

Овощная икра с баклажанами, кабачками, луком и морковью – это невероятно аппетитная заготовка, которая никого не оставит равнодушным. Овощная домашняя икра выходит вкусной и питательной. Для приготовления воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 кг.
  • Баклажаны – 1,5 кг.
  • Морковь крупная – 2 шт.
  • Лук репчатый крупный – 2 шт.
  • Перец болгарский крупный – 2 шт.
  • Помидоры – 5 шт.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Соль – 5 ст.л.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Уксус 9% – 5 ст.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для овощной икры с баклажанами, кабачками, луком и морковью. Баклажаны хорошо промываем под водой, срезаем плодоножки.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 2. Снимаем кожуру и режем баклажаны на куски.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 3. Так же поступаем и с кабачками. Перекладываем их в отдельную кастрюлю, дополняем 50 мл растительного масла и томим до мягкости на среднем огне.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 4. В другую кастрюлю отправляем кусочки моркови и лука.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 5. Баклажаны выкладываем в кастрюлю с луком и морковкой.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 6. Сюда же отправляем кусочки болгарского перца. Вливаем оставшиеся 50 мл растительного масла.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 7. Обжариваем овощи на среднем огне. Добавляем сюда очищенные от кожуры томаты.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 8. Когда кабачки будут готовы, выливаем с них лишнюю жидкость.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 9. Также ждем полной готовности остальных овощей.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 10. Соединяем обе части в одной кастрюле. Солим, посыпаем сахаром и измельчаем с помощью погружного блендера.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 11. Следом добавляем черный молотый перец.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 12. Томим заготовку на небольшом огне около 10 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности вливаем уксус.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 13. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем их крышками и оставляем до полного остывания.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 14. Овощная икра с баклажанами, кабачками, луком и морковью готова. Уносите на хранение.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Икра из кабачков и баклажанов с томатной пастой

Икра из кабачков и баклажанов с томатной пастой – это яркая и аппетитная заготовка, которая никого не оставит равнодушным. Овощная икра выходит очень вкусной и интересной. Для приготовления воспользуйтесь проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 0,7 кг.
  • Баклажаны – 0,3 кг.
  • Паста томатная – 1,5 ст.л.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Морковь – 150 гр.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар – по вкусу.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.
  • Чеснок – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления икры из кабачков и баклажанов с томатной пастой измельчаем репчатый лук и натираем морковь. Складываем овощи в кастрюлю с растительным маслом. Томим на умеренном огне около 15-20 минут.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 2. Очищаем, промываем кабачки, после режем их небольшими кубиками. Отправляем к луку и моркови.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 3. Так же поступаем с баклажаном. Отправляем к овощам. Вливаем немного воды.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 4. Закрываем содержимое крышкой и томим еще 20-25 минут.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 5. Измельчаем массу с помощью погружного блендера, дополняем сахаром, солью и томатной пастой. Хорошенько перемешиваем.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 6. Выливаем уксус и добавляем по желанию измельченный чеснок. Распределяем угощение по стерилизованным банкам и закатываем.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 7. Икра из кабачков и баклажанов с томатной пастой готова. Уносите на хранение.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Кабачково-баклажанная икра кусочками на зиму

Кабачково-баклажанная икра кусочками на зиму получается яркой и интересной по вкусу. Ее можно подавать к горячим мясным и рыбным блюдам в качестве соуса. Для заготовки на длительное хранение обязательно используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 кг.
  • Баклажаны – 1,5 кг.
  • Морковь – 4 шт.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Паста томатная – 100 гр.
  • Помидоры – 5 шт.
  • Чеснок – 8 зубчиков.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 2,5 ст.л.
  • Уксус столовый – 1,5 ст.л.
  • Масло растительное – 200 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец душистый горошек – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для приготовления кабачково-баклажанной икры кусочками на зиму. Промываем кабачки и режем небольшими аккуратными кубиками.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 2. Томим овощ в большой и широкой сковороде на растительном масле до мягкости и легкого румянца.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 3. Такими же кубиками нарезаем баклажаны. Если хотите убрать горечь овоща, то присыпьте его небольшим количеством соли и оставьте на время.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 4. Обжариваем баклажаны на масле до мягкости.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и режем его мелкими кубиками.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 6. Натираем на терке очищенную морковь.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 7. Обжариваем лук с морковью до мягкого состояния.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 8. Любым удобным способом измельчаем чеснок.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 9. Промываем помидоры и режем небольшими кубиками.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 10. Выкладываем чеснок с помидором к луку с морковью.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 11. Убираем овощи в сторону сковороды и вливаем томатную пасту.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 12. Прогреваем пасту, после вмешиваем ее в овощи. Жарим все вместе около 3-4 минут.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 13. Все обжаренные овощи соединяем в одной кастрюле. Дополняем солью, сахаром, специями и уксусом.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 14. Перемешиваем, доводим до кипения и после томим около 35-40 минут.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 15. Распределяем угощение по стерилизованным банкам и закатываем. Переворачиваем, укутываем и оставляем до остывания.

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

Шаг 16. Кабачково-баклажанная икра кусочками на зиму готова. Можно уносить на хранение!

Икра из кабачков и баклажанов на зиму

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