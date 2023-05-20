Икра из огурцов на зиму — это достаточно интересная консервация, которую необходимо попробовать всем. Если кабачковая и морковная икра известна многим, то закатка из огурцов встречается намного реже. Однако блюдо выходит достаточно аппетитным, несмотря на свою необычность. Приготовление икры из огурцов ничем не отличается от своих собратьев.

Икра из огурцов «Пальчики оближешь» на зиму

Икра из огурцов «Пальчики оближешь» на зиму станет уникальным угощением, от которого практически невозможно отказаться. Огуречная консервация разнообразит домашнюю пищу и приятно удивит своими вкусовыми характеристиками. Зимняя заготовка готовится достаточно просто. Если вы когда-нибудь пробовали кабачковую икру, то все у вас сложится просто замечательно.

Ингредиенты –+1 порц.

Огурцы свежие 1 кг

Морковь 2 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Томатная паста 2 ст.л.

Чеснок 3 зуб.

Соль 1.5 ст.л.

Уксус столовый 9% 3 ст.л.

Масло подсолнечное 5 ст.л.

Специи и Приправы по вкусу

Шаги 40 мин.

Для приготовления икры из огурцов на зиму собираем составляющие. Вымытые огурчики рубим кубиками. Если разобраться, то метод нарезки для закуски неважен. Все компоненты допускается прокрутить через мясорубку или использовать кухонный комбайн. Это значительно сэкономит время. Очищенный лук мелко рубим. Сняв с моркови кожуру, натираем ее. Лук с морковью пассеруем до мягкости. Приправляем солью и специями. Сдабриваем подсолнечным маслом. Тушим четверть часа. Закладываем основной компонент. Томим 15 минут и сдабриваем томатной пастой и рубленым чесноком. Провариваем 10 минут и вливаем уксус. Вымытые в содовом растворе, стерилизованные баночки заполняем кипящей икрой. Закрываем и, перевернув, остужаем. Оригинальную закрутку переставляем после остывания в погреб. Кушаем с хлебобулочными изделиями или дополняем основные блюда. Приятного аппетита!

Икра из переросших огурцов на зиму

Икра из переросших огурцов на зиму – оригинальная заготовка, которая сможет разнообразить повседневный рацион и добавить что-то новое в зимние разносолы. Это идеальный рецепт, который поможет переработать переростки, не пользующиеся большим спросом. Однако закуска выходит не менее аппетитной, в отличие от блюда из отборных огурчиков.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1,25 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг.

Морковь – 300 гр.

Лук репчатый – 300 гр.

Помидоры – 300 гр.

Перец сладкий – 200 гр.

Чеснок – 1 головка.

Соль – 1 ч.л.

Уксус 9% – 4 ч.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нарезаем сочную морковь (подойдут крупные, неуклюжие плоды, которым трудно найти место для хранения), лук и предварительно очищенный от семенной коробки сладкий перец. Чеснок давим прессом. Припустив морковку с луком на подсолнечном масле, забрасываем сладкий перец. Перец можно перекрутить с томатами.

Шаг 2. Чистые и освобожденные от плодоножек томаты прокручиваем через мясорубку, предварительно избавившись от кожицы и плодоножек. Выливаем к обжарке.

Шаг 3. Предварительно вымытые и обсушенные огурцы пропускаем через комбайн или измельчаем теркой. Слегка отжимаем сок, чтобы конечный результат не был водянистым. Выгружаем к овощной массе.

Шаг 4. Солим и сахарим. Количество усилителей вкуса может варьироваться в зависимости от предпочтений. Продолжаем томить 25 минут. Добавляем столовый уксус и рубленый чеснок. Немного проварив, отключаем пламя.

Шаг 5. Простерилизовав банки и крышки, проверяем, нет ли трещин и сколов. А затем наполняем их икрой, аккуратно придерживая емкости прихватками или полотенцем, чтобы не обжечь руки. Закатываем заготовки и охлаждаем под шубой. Переносим в место хранения запасов. Приятного аппетита!

Икра из огурцов через мясорубку без стерилизации на зиму

Икра из огурцов через мясорубку без стерилизации на зиму готовится максимально быстро и не доставит каких-то хлопот даже хозяйкам без большого опыта в кулинарии. Аппетитная закуска станет для многих необычным деликатесом. Ароматная консервация обогащает постную еду интересным вкусом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг.

Морковь – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Томатная паста – 3-4 ст.л.

Перец болгарский – 4 шт.

Чеснок – 5 зубчиков.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

На 1 литр массы:

Соль – 1 ст.л.

Уксус 6% – 1 ст.л.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем огурцы, используем губку. Срезаем кончики. Если плоды имеют жесткую пожелтевшую кожуру, снимаем ее экономкой. Банки промываем с моющим средством, ополаскиваем проточной водой и стерилизуем в духовке или микроволновой печи. Крышки обязательно кипятим.

Шаг 2. Разрезаем плоды на части, которые с легкостью пройдут в отверстие мясорубки. Для измельчения можно использовать и другие кухонные агрегаты – комбайн, блендер.

Шаг 3. Чистые огурцы измельчаем с помощью мясорубки.

Шаг 4. Процеживаем через сито или дуршлаг. Из огуречного сока можно приготовить тонизирующий напиток или лосьон для лица.

Шаг 5. Вымытые перцы освобождаем от плодоножек, семян и перегородок. По желанию добавляем жгучий перец.

Шаг 6. Прокручиваем их через мясорубку вместе с очищенным луком, чесноком и морковкой. Можно вместе или по отдельности. Я делаю и так, и так. По вкусу нет отличий. В жаропрочной сковороде с растительным маслом обжариваем измельченный лук. Далее добавляем прокрученную морковку. Жарим до мягкости.

Шаг 7. Следом добавляем измельченные перцы и огурцы. Кладем томатную пасту. Сдабриваем солью, молотым перцем и сахаром. Тушим до мягкого состояния. На это уйдет от 30 до 60 минут. В конце готовки кладем измельченный чеснок и вливаем уксус.

Шаг 8. Горячую икру распределяем по чистым простерилизованным емкостям, завинчиваем новыми стерильными крышками. Использование новых закруток гарантирует, что закатки будут дольше храниться. Охлаждаем, завернув в одеяло. Готовую огуречную икру перемещаем в кладовку. Приятного аппетита!

Икра из огурцов с томатной пастой и чесноком на зиму

Икра из огурцов с томатной пастой и чесноком на зиму готовится элементарно и обладает невероятным ароматом. Гарантирую, что огуречная закуска приживется в вашей семье. Для икры можно использовать всю плодовую некондицию, на конечный вкус это никак не повлияет. Огуречная икра представляет собой достаточно необычное угощение, несмотря на низкую себестоимость.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Огурцы – 500 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Томатная паста – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – 15 гр.

Уксус 9% – 30 мл.

Масло подсолнечное – 50 мл.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Перец черный горошком – 5 гр.

Лавровый лист – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Овощи отбираем разного размера, какие есть такие и берем. Компоненты будем измельчать, поэтому внешние характеристики абсолютно не важны. Крученые, пожелтевшие, перезревшие – без разницы. Вымытые банки прокаливаем, стерилизацию производим своим методом – прокаливаем в духовке, микроволновке или прогреваем над паром.

Шаг 2. Освобожденные от кожицы с помощью экономки огурцы рубим кубиками или прокручиваем через электроприбор. Самостоятельно определяем консистенцию конечного изделия, опираясь на это, овощи режем или прокручиваем. Чем мельче компоненты, тем нежнее текстура икры.

Шаг 3. Загружаем в толстостенную посуду. Кладем предварительно очищенный и порубленный лук.

Шаг 4. Туда же забрасываем очищенную и натертую на терке морковку. Для удобства используем комбайн. Это значительно сократит временные затраты.

Шаг 5. Солим, забрасываем лист лавра и перец. Добавляем сахар. Сдабриваем качественным томатом и дезодорированным маслом.

Шаг 6. Доведя до легкого бурления и уменьшив нагрев, увариваем до полного приготовления икры.

Шаг 7. Добавляем уксус и давленый через пресс чеснок (предварительно очищенный). Количество определяем по своему вкусу. Нагреваем. Как только появятся мелкие пузырьки, отключаем нагрев.

Шаг 8. Распределяем кипящую икру по заранее простерилизованным баночкам. Укупориваем банки. Оставляем постепенно остывать, закрутив в шубу. А после необходимо перенести в подвал к остальным заготовкам или хранить в шкафчике с консервацией. Используем как намазку или оригинальную закуску. Приятного аппетита!

Огуречная икра с помидорами на зиму

Огуречная икра с помидорами на зиму – отличный способ использовать овощи, которые непригодны для консервации в целом виде. Закатка выглядит достаточно аппетитно и ярко. Обычно закуску я готовлю из оставшихся овощей в конце сезона. Икру едят, намазав на батон или булочку, или сочетая с основными блюдами.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг.

Морковь – 300 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Помидоры – 500 гр.

Перец сладкий – 1 шт.

Томатный сок – 100 мл.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продуктовый набор. Промываем и очищаем овощи. Для икры подойдут экземпляры разной величины и формы. Плоды могут быть с изъянами, но такими, чтобы их можно было удалить.

Шаг 2. Луковицы измельчаем ножом, а морковку трем на терке. Для экономии времени и удобства, компоненты допускается прокрутить с помощью комбайна или другого кухонного агрегата. Закуска в нарезанном или перемолотом виде практически не отличается по вкусу, различие только лишь в текстуре.

Шаг 3. Промытый перец освобождаем от внутренностей и нарезаем кубиками. Вымытые помидоры избавляем от плодоножек и рубим помельче. По усмотрению избавляемся от шкурки, ошпарив плоды.

Шаг 4. Чистые огурчики трем на терке, слегка отжимаем. Если экземпляры переросшие, счищаем загрубевшую и пожелтевшую кожуру.

Шаг 5. Подготовленные компоненты обжариваем на промасленной сковороде 10 минут. После вливаем томатный сок, солим и сахарим. Провариваем полчаса. За несколько минут до готовности вливаем ложку уксуса.

Шаг 6. Заранее подготавливаем стеклотару, проверяем на целостность, промываем в содовом растворе, ополаскиваем и стерилизуем. Распределяем огуречную икру по емкостям.

Шаг 7. Закатываем простерилизованными крышками, проверяем, не подтекает ли заготовка. Постепенно охлаждаем под шубой из теплого одеяла.

Шаг 8. После охлаждения перемещаем огуречную закуску в кладовую. Используем, как намазку, гарнир или даже заправку для рассольника. Приятного аппетита!

Икра из переросших огурцов с луком и морковью на зиму

Икра из переросших огурцов с луком и морковью на зиму станет оригинальным угощением для родных и близких. Хоть в рецепте и используются простые бюджетные ингредиенты, но такого вы точно еще не пробовали. Приготовление икры совершенно не сложное. С процессом справиться даже дилетант.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг.

Морковь – 500 гр.

Лук репчатый – 500 гр.

Помидоры – 500 гр.

Болгарский перец – 500 гр.

Соль – 3 ст.л.

Уксус 9% – 50 мл.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Лавровый лист – по желанию.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем огурцы, удалив хвостики, нарезаем произвольно. При необходимости предварительно удаляем кожуру. Нарезку посыпаем ложкой соли и оставляем на треть часа, чтобы избавиться от излишков сока.

Шаг 2. Морковку очищаем и измельчаем теркой. С луковиц снимаем верхний слой и нарезаем полукольцами.

Шаг 3. Процеживаем сок через сито, огурцы перемещаем в чашу измельчителя. Вместо электроприборов применяем механическую мясорубку.

Шаг 4. Вымытые помидоры освобождаем от плодоножек и перекручиваем.

Шаг 5. В толстостенную посуду наливаем масло, закидываем лук, морковку и огурчики и пассеруем.

Шаг 6. К обжарке отправляем перетертые томаты.

Шаг 7. Сладкий перец промываем и удаляем внутренности.

Шаг 8. Прокрутив, добавляем к протушенной овощной массе.

Шаг 9. Посолив и доведя до кипения, уменьшаем нагрев и провариваем икру полчаса, не забывая помешивать. По усмотрению кладем горошины перца и лаврушку. Добавляем рубленый чеснок. В конце приготовления добавляем уксусную кислоту.

Шаг 10. Размешав икру, распределяем ее по стерилизованным банкам с помощью воронки с широким горлом.

Шаг 11. Закатываем прокипяченными крышками с помощью машинки. Переворачиваем и охлаждаем в таком положении, закрутив в плед.

Шаг 12. Перемещаем закрутку к остальным запасам. Приятного аппетита!