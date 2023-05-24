Икра из патиссонов на зиму – это вкусная и питательная закуска, которая удивит вас своим ярким и насыщенным вкусом непохожим ни на что другое. Для более интересного вкуса вы можете дополнить заготовку пастой из перетертых томатов или обычным покупным майонезом – все зависит от ваших вкусовых предпочтений, и какие акценты в кушанье вам нравятся больше. И если в этом году урожай патиссонов превзошел все ваши ожидания, то обязательно прочтите данную статью, и вы без проблем подберете идеальный вариант!

Икра из патиссонов на зиму «Пальчики оближешь»

Икра из патиссонов на зиму «Пальчики оближешь» обладает потрясающими вкусовыми характеристиками и включает в свой состав различные сезонные овощи, которые растут практически на каждой грядке. В первую очередь ингредиенты поддаются тепловой обработке, а после перебиваются в пюре.

Ингредиенты –+1 л.

Паттисон 2 шт.

Морковь 2 шт.

Помидоры 4 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Сахар-песок 1 ч.л.

Соль по вкусу

Перец чили по вкусу

Чеснок 1 головка

Уксус яблочный 6% 30 мл.

Масло растительное 60 мл.

Шаги 180 мин.

Подготавливаем продуктовый набор и готовим икру из патиссонов на зиму. Очищаем овощи, мелко нарезаем лук, морковь перекручиваем через решетку мясорубки. Измельченные компоненты пассеруем до мягкости на разогретом растительном масле. Патиссоны нарезаем ломтиками, параллельно избавляясь от семечек. Измельчаем при помощи мясорубки. Выкладываем пюре к зажарке и тщательно перемешиваем. Томим овощи на протяжении двух часов, дополнив состав перекрученным острым перцем с томатами. Далее вводим соль с рубленым чесноком, сахар – тушим еще 15 минут. Перетираем массу через мелкое сито, выливаем уксус и доводим до кипения. Разливаем закуску по стерильным банкам, закатываем и ставим дном вверх. Оборачиваем в покрывало и оставляем на стуки. Приятного аппетита!

Икра из патиссонов с майонезом на зиму

Икра из патиссонов с майонезом на зиму покорит вас своим нежным вкусом и текстурой, в прямом смысле слова, тающей во рту. Для готовки нам потребуются простые и доступные компоненты, которые летом имеют низкую стоимость. Обязательно попробуйте, и вы не пожалеете!

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Патиссоны – 1,5 кг.

Морковка – 300 гр.

Лук – 300 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Майонез – 100 гр.

Масло растительное – 150 мл.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Смесь перцев молотая – 1 ч.л.

Соль – 1,5 ч.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Патиссоны нарезаем произвольными ломтиками, забрасываем в сотейник с разогретым растительным маслом и обжариваем около 10 минут.

Шаг 2. В отдельную сковородку с растительным маслом выкладываем луковые полукольца.

Шаг 3. Добавляем измельченную морковку, пассеруем 10 минут на среднем нагреве.

Шаг 4. Пассеровку отправляем к патиссонам, перемешиваем и томим под крышкой на медленном пламени 40 минут. После, овощи пробиваем погружным блендером.

Шаг 5. Сдабриваем пюре пастой из перетертых томатов, майонезом, солью, сахарным песком, смесью перцев и уксусом.

Шаг 6. Прикрываем массу крышкой и варим на среднем огне около 5 минут.

Шаг 7. Раскладываем икру по стерилизованным баночкам, закручиваем и переворачиваем вверх дном. После остывания переносим в подвал либо погреб. Приятного аппетита!

Икра из патиссонов с томатной пастой на зиму

Икра из патиссонов с томатной пастой на зиму – это вкусная и питательная закуска, которая в холодный период года запросто заменит вам свежие овощи и подарит истинное гастрономическое удовольствие. В этом рецепте овощи мы оставим кусочками, поверьте, такая текстура придется вам по вкусу!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

Патиссоны – 1 кг.

Лук – 150 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Морковка – 200 гр.

Уксус столовый 9% – 20 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зуб.

Перец черный молотый – по вкусу.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Слой за слоем снимаем шелуху с лука, ополаскиваем и измельчаем. Обжариваем в сотейнике с растительным маслом около трех минут, до прозрачности.

Шаг 2. К луку забрасываем натертую на крупной терке морковку, перемешиваем и томим еще 2 минуты.

Шаг 3. Теперь добавляем очищенные и нарезанные патиссоны.

Шаг 4. Состав солим, перемешиваем и прогреваем под крышкой 10 минут.

Шаг 5. По истечении времени, вводим измельченный чеснок, томатную пасту, сахарный песок, уксус и черный перец.

Шаг 6. При периодическом помешивании, тушим компоненты полчаса, прикрыв неплотно крышкой.

Шаг 7. Раскладываем продукт по стерилизованным банкам и сразу же закручиваем стерилизованными крышками. Приятного аппетита!

Икра из патиссонов с помидорами на зиму

Икра из патиссонов с помидорами на зиму – это натуральная и ароматная заготовка, которая пользуется огромной популярностью, благодаря простоте приготовления и превосходному вкусу. Попробовав этот продукт лишь однажды, вы забудете об икре из кабачков!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Патиссоны – 1 кг.

Помидоры – 200 гр.

Морковка – 200 гр.

Лук – 200 гр.

Чеснок – 2-3 зуб.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Уксус столовый 9% – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – ½ ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и ополаскиваем овощи.

Шаг 2. Произвольно рубим морковь с луком, подрумяниваем на раскаленном растительном масле.

Шаг 3. Зажарку перекладываем в пиалу, жарим кубики патиссонов до образования характерной корочки.

Шаг 4. К румяным патиссонам возвращаем пассеровку, дополняем ломтиками томатов.

Шаг 5. Массу перемешиваем и тушим на минимальном нагреве до мягкости.

Шаг 6. Ароматное овощное ассорти перебиваем погружным блендером до однородной консистенции.

Шаг 7. Высыпаем в состав сахарный песок, соль, молотый перец.

Шаг 8. Перемешиваем и кипятим. Вводим уксус и рубленый чеснок, убираем с конфорки.

Шаг 9. Расфасовываем продукт по стерилизованным баночкам, закатываем стерилизованными крышками и после остывания переносим в место хранения. Готовьте и получайте удовольствие!