Икра из патиссонов на зиму – это вкусная и питательная закуска, которая удивит вас своим ярким и насыщенным вкусом непохожим ни на что другое. Для более интересного вкуса вы можете дополнить заготовку пастой из перетертых томатов или обычным покупным майонезом – все зависит от ваших вкусовых предпочтений, и какие акценты в кушанье вам нравятся больше. И если в этом году урожай патиссонов превзошел все ваши ожидания, то обязательно прочтите данную статью, и вы без проблем подберете идеальный вариант!
Икра из патиссонов на зиму «Пальчики оближешь»
Икра из патиссонов на зиму «Пальчики оближешь» обладает потрясающими вкусовыми характеристиками и включает в свой состав различные сезонные овощи, которые растут практически на каждой грядке. В первую очередь ингредиенты поддаются тепловой обработке, а после перебиваются в пюре.
Ингредиенты –+1 л.
- Паттисон 2 шт.
- Морковь 2 шт.
- Помидоры 4 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Сахар-песок 1 ч.л.
- Соль по вкусу
- Перец чили по вкусу
- Чеснок 1 головка
- Уксус яблочный 6% 30 мл.
- Масло растительное 60 мл.
Шаги 180 мин.
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Подготавливаем продуктовый набор и готовим икру из патиссонов на зиму.
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Очищаем овощи, мелко нарезаем лук, морковь перекручиваем через решетку мясорубки.
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Измельченные компоненты пассеруем до мягкости на разогретом растительном масле.
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Патиссоны нарезаем ломтиками, параллельно избавляясь от семечек.
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Измельчаем при помощи мясорубки.
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Выкладываем пюре к зажарке и тщательно перемешиваем.
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Томим овощи на протяжении двух часов, дополнив состав перекрученным острым перцем с томатами.
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Далее вводим соль с рубленым чесноком, сахар – тушим еще 15 минут.
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Перетираем массу через мелкое сито, выливаем уксус и доводим до кипения.
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Разливаем закуску по стерильным банкам, закатываем и ставим дном вверх. Оборачиваем в покрывало и оставляем на стуки.
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Приятного аппетита!
Икра из патиссонов с майонезом на зиму
Икра из патиссонов с майонезом на зиму покорит вас своим нежным вкусом и текстурой, в прямом смысле слова, тающей во рту. Для готовки нам потребуются простые и доступные компоненты, которые летом имеют низкую стоимость. Обязательно попробуйте, и вы не пожалеете!
Время готовки – 70 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 7.
Ингредиенты:
- Патиссоны – 1,5 кг.
- Морковка – 300 гр.
- Лук – 300 гр.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Майонез – 100 гр.
- Масло растительное – 150 мл.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Смесь перцев молотая – 1 ч.л.
- Соль – 1,5 ч.л.
- Уксус 9% – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Патиссоны нарезаем произвольными ломтиками, забрасываем в сотейник с разогретым растительным маслом и обжариваем около 10 минут.
Шаг 2. В отдельную сковородку с растительным маслом выкладываем луковые полукольца.
Шаг 3. Добавляем измельченную морковку, пассеруем 10 минут на среднем нагреве.
Шаг 4. Пассеровку отправляем к патиссонам, перемешиваем и томим под крышкой на медленном пламени 40 минут. После, овощи пробиваем погружным блендером.
Шаг 5. Сдабриваем пюре пастой из перетертых томатов, майонезом, солью, сахарным песком, смесью перцев и уксусом.
Шаг 6. Прикрываем массу крышкой и варим на среднем огне около 5 минут.
Шаг 7. Раскладываем икру по стерилизованным баночкам, закручиваем и переворачиваем вверх дном. После остывания переносим в подвал либо погреб. Приятного аппетита!
Икра из патиссонов с томатной пастой на зиму
Икра из патиссонов с томатной пастой на зиму – это вкусная и питательная закуска, которая в холодный период года запросто заменит вам свежие овощи и подарит истинное гастрономическое удовольствие. В этом рецепте овощи мы оставим кусочками, поверьте, такая текстура придется вам по вкусу!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 500 мл.
Ингредиенты:
- Патиссоны – 1 кг.
- Лук – 150 гр.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Морковка – 200 гр.
- Уксус столовый 9% – 20 мл.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Растительное масло – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Слой за слоем снимаем шелуху с лука, ополаскиваем и измельчаем. Обжариваем в сотейнике с растительным маслом около трех минут, до прозрачности.
Шаг 2. К луку забрасываем натертую на крупной терке морковку, перемешиваем и томим еще 2 минуты.
Шаг 3. Теперь добавляем очищенные и нарезанные патиссоны.
Шаг 4. Состав солим, перемешиваем и прогреваем под крышкой 10 минут.
Шаг 5. По истечении времени, вводим измельченный чеснок, томатную пасту, сахарный песок, уксус и черный перец.
Шаг 6. При периодическом помешивании, тушим компоненты полчаса, прикрыв неплотно крышкой.
Шаг 7. Раскладываем продукт по стерилизованным банкам и сразу же закручиваем стерилизованными крышками. Приятного аппетита!
Икра из патиссонов с помидорами на зиму
Икра из патиссонов с помидорами на зиму – это натуральная и ароматная заготовка, которая пользуется огромной популярностью, благодаря простоте приготовления и превосходному вкусу. Попробовав этот продукт лишь однажды, вы забудете об икре из кабачков!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Патиссоны – 1 кг.
- Помидоры – 200 гр.
- Морковка – 200 гр.
- Лук – 200 гр.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Масло подсолнечное – 3 ст.л.
- Уксус столовый 9% – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар-песок – ½ ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом очищаем и ополаскиваем овощи.
Шаг 2. Произвольно рубим морковь с луком, подрумяниваем на раскаленном растительном масле.
Шаг 3. Зажарку перекладываем в пиалу, жарим кубики патиссонов до образования характерной корочки.
Шаг 4. К румяным патиссонам возвращаем пассеровку, дополняем ломтиками томатов.
Шаг 5. Массу перемешиваем и тушим на минимальном нагреве до мягкости.
Шаг 6. Ароматное овощное ассорти перебиваем погружным блендером до однородной консистенции.
Шаг 7. Высыпаем в состав сахарный песок, соль, молотый перец.
Шаг 8. Перемешиваем и кипятим. Вводим уксус и рубленый чеснок, убираем с конфорки.
Шаг 9. Расфасовываем продукт по стерилизованным баночкам, закатываем стерилизованными крышками и после остывания переносим в место хранения. Готовьте и получайте удовольствие!