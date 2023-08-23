Икра из помидоров и перца на зиму

Хозяюшки, любящие закрывать на зиму овощные заготовки без уксуса, оценят этот рецепт по достоинству. Яркая икра из помидоров и сладкого перца не требует использования данного ингредиента. Благодаря долгому тушению овощей заготовка отлично хранится в течение целого года без добавления столового или фруктового уксуса.

Чтобы закуска имела отличную консистенцию, советуем брать только самые мясистые плоды. Мякоть помидоров не должна быть слишком сочной. Что же касается сладкого перца, то его нужно брать с очень толстыми стенками.

Как готовится домашняя икра из помидоров и перца

Вы можете сделать вкус томатной икры более интересным, добавив к основным ингредиентам сушеную зелень (петрушку или базилик). Этот дополнительный компонент придаст закуске восхитительный аромат, перед которым невозможно будет устоять.

Ингредиенты

Помидор2 кг Болгарский перец1,6 кг Лук800 г Чеснок1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Сахар2 ст. л. Подсолнечное масло160 мл

Приготовление

Тщательно промываем овощи. Нарезаем помидоры мелким кубиком. Удаляем плодоножку и семена из болгарского перца. Нарезаем его небольшим кубиком. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его так же, как и томаты с перцем.Вливаем в казан или в кастрюлю с толстым дном подсолнечное масло. Разогреваем его. Обжариваем репчатый лук до мягкости и легкой золотистости (на сильном огне). Добавляем в казан помидоры, активно всё перемешивая. Через 5 минут всыпаем нарезанный болгарский перец. Снова хорошенько перемешиваем все ингредиенты.После закипания убавляем огонь до умеренного. Накрываем овощную массу крышкой и тушим ее в течение 40 минут. Очищаем чеснок. Мелко его нарезаем. Добавляем чеснок, сахар, черный молотый перец и соль к тушеным овощам. Хорошенько всё перемешиваем.Увеличиваем огонь. Доводим всё до кипения, периодически помешивая. Раскладываем горячую овощную смесь по стерилизованным банкам. Закатываем их. Переворачиваем банки вверх дном. Укутываем их полотенцем. Оставляем до полного остывания на кухне.

Томатная икра со сладким перцем получается настолько вкусной, что ее можно есть ложкой прямо из банки. Также эта закуска служит отличной овощной намазкой на хлебушек. Выходит так вкусно, что язык можно проглотить!