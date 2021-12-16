Икра вслепую. Правда ли нам предлагают фальсификат к празднику?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 50. АиФ-Крым №50 14/12/2021

Многие крымчане о том, что их обманули, узнают 31 декабря, когда начнут накрывать новогодний стол. А пока уверены, что добыли деликатес к празднику по сходной цене. В Севастополе и Симферополе сейчас распространяется крупная партия фальсифицированной красной икры.

Просто жесть!

Никогда ещё цены на красную икру не поднимались так высоко. Специалисты говорят: до исторического максимума. Розничная цена на продукт этого года составляет 6-9 тыс. руб./кг. В зависимости от вида красной рыбы.

И вся Россия сейчас завалена фальшивым деликатесом.