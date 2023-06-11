Имам Баялды – это аппетитное и очень ароматное кушанье Балканской кухни, которое представляет собой ломтики баклажанов, фаршированные различными компонентами. В классическом варианте приготовления используется чеснок, томаты и репчатый лук, однако, этот продуктовый набор можно менять в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Заготовить такое блюдо на холодный период года совсем непросто, а открыв баночку, вы, наверняка, не пожалеете о том, что в сезон потратили свое время на процесс готовки.

Имам баялды из баклажанов на зиму

Имам баялды из баклажанов на зиму – это невероятно вкусное кушанье, которое в дословном переводе означает: «имам проглотил язык». Поверьте, попробовав эту закуску впервые, вы испытаете именно такое чувство, ибо сочетание ингредиентов просто безумно аппетитное!

Ингредиенты –+2.7 л.

На 3 банки по 900 мл.:

Баклажан 3 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Помидоры 3 шт.

Перец болгарский 3 шт.

Чеснок 7 зуб.

Петрушка 3 ветки

Укроп 5 веток

Масло растительное 50 мл.

Перец чёрный молотый ¼ ч.л.

Соль 1 ст.л.

Уксус яблочный 6% 1 ч.л.

Шаги 70 мин.

Как заготовить имам баялды из баклажанов на зиму? Для ускорения процесса и собственного удобства подготавливаем продуктовый набор. Баклажаны ополаскиваем и режем на кольца средней толщины, щедро посыпаем солью и оставляем на время, дабы избавиться от горечи. Спустя 10-20 минут обдаем ломтики водой и отжимаем от лишней влаги. На разогретом растительном масле подрумяниваем баклажаны с двух сторон. Удаляем лишний жир, перекладывая баклажаны на бумажные полотенца, сложенные в два-три слоя. Очищенную луковицу нарезаем кубиками, мякоть сладкого перца – полосками. Болгарский перец обжариваем до образования характерной корочки и перекладываем на отдельную тарелку. Пассеруем до прозрачности луковую нарезку. С томатов удаляем кожицу, мякоть пюрируем погружным блендером. Измельчаем промытую зелень. Зубки чеснока пропускаем через пресс. К обжаренному луку переливаем томатную массу, также добавляем зелень, чеснок и соль. Томим несколько минут, вливаем уксус и убираем с конфорки. В заранее простерилизованные баночки слоями укладываем обжаренные овощи, подливая соус. Наполненные емкости стерилизуем на максимальной мощности микроволновки 7-9 минут. Банки закатываем и ставим на крышки, обернув в покрывало до полного остывания. Приятного аппетита!

Армянский имам баялды на зиму в банках

Армянский имам баялды на зиму в банках – это оригинальная заготовка, которая поможет вам внести в ваш привычный рацион нечто совершенно новое и очень вкусное! Для рецепта нам понадобятся баклажаны и другие овощи, которые идеально гармонируют между собой.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 кг.

Лук – 700 гр.

Помидоры – 500 гр.

Чеснок – 40 гр.

Лук зеленый – 40 гр.

Перец острый стручковый – 30 гр.

Соль – 25 гр.

Масло подсолнечное – 100-120 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты, согласно списку.

Шаг 2. Ополаскиваем баклажаны и обрезаем хвостики, режем кубиками.

Шаг 3. Жарим баклажаны в большом количестве масла до золотистости.

Шаг 4. Слой за слоем снимаем шелуху с лука, нарезаем тонкими полу либо четверть кольцами.

Шаг 5. Аналогично баклажанам, обжариваем лук.

Шаг 6. В чашу блендера выкладываем томаты без кожицы, перец острый и чеснок – перебиваем до однородной консистенции.

Шаг 7. К пассерованному луку переливаем овощную массу, также добавляем рубленый зеленый лук и соль.

Шаг 8. Забрасываем баклажаны в аппетитный соус, перемешиваем и томим около 5 минут.

Шаг 9. Заготовку раскладываем по стерильным банкам и плотно закупориваем. Переворачиваем вверх дном и укутываем в плед на сутки, затем переносим в погреб. Приятного аппетита!

Имам баялды по-турецки

Имам баялды по-турецки – это пикантная и очень ароматная закуска, которая подарит вам истинное гастрономическое удовольствие. Главной «изюминкой» блюда является предварительная обжарка ломтиков баклажана, которые обладают непревзойденными вкусовыми характеристиками.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Помидоры – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Баклажаны – 2 шт.

Лук зеленый – 3 пера.

Перец чили – 2 гр.

Масло оливковое – 5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Томаты заливаем кипятком, а через несколько минут обдаем холодной водой и с легкостью снимаем кожицу, очищаем чеснок и лук.

Шаг 2. Мякоть помидоров нарезаем мелкими кубиками, а луковицу и зубцы чеснока более крупно.

Шаг 3. В сковородке разогреваем полторы столовых ложки оливкового масла и забрасываем измельченные ингредиенты.

Шаг 4. Спустя четыре минуты дополняем содержимое огнеупорной посуды рубленым зеленым луком, солью и перцем – хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Еще через 3-4 минуты вводим чеснок, пропущенный через пресс и перец чили – греем несколько минут и выключаем нагрев.

Шаг 6. Баклажан нарезаем крупными пластинами и обжариваем на оставшемся масле с двух сторон до образования характерной корочки. Солим.

Шаг 7. Ломтики выдерживаем под крышкой еще 3-5 минут до мягкости и перекладываем в пиалу.

Шаг 8. Заливаем баклажаны подготовленным соусом и перемешиваем.

Шаг 9. Выкладываем закуску в стерильные банки и закрываем крышками, после остывания убираем на полку холодильной камеры для хранения. Приятного аппетита!

Имам баялды без уксуса в банках на зиму

Имам баялды без уксуса в банках на зиму – это классика армянской кухни, к которой никто не сможет остаться равнодушным! Для приготовления нам потребуются ароматные сезонные овощи, а также такие добавки, как жгучий чеснок, свежий зеленый лук и острый перчик!

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 кг.

Лук – 800 гр.

Помидоры – 500 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Чеснок – 2 головки.

Перец чили – 3 шт.

Лук зеленый – 1 пучок.

Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем баклажаны и удаляем хвостики, разрезаем на тонкие пластины.

Шаг 2. Присыпаем ломтики солью и даем полежать около получаса, далее овощ ополаскиваем и насухо промакиваем бумажными салфетками.

Шаг 3. Раскаляем растительное масло и жарим баклажаны с обеих сторон до красивого золотистого оттенка, затем промакиваем бумажными салфетками, чтобы избавиться от лишнего жира.

Шаг 4. Лук «освобождаем» от шелухи, нарезаем полукольцами и обжариваем на масле до румяности.

Шаг 5. На томатах делаем крестообразные надрезы и окунаем в кипяток на минуту, после снимаем шкурку. Мякоть пробиваем в блендере и выливаем к луку, перемешав, томим 10-15 минут.

Шаг 6. В соус добавляем чеснок, пропущенный через пресс.

Шаг 7. А также измельченный перец чили.

Шаг 8. Следом отправляем мелко нашинкованную зелень, перемешиваем и спустя 5 минут убираем с плиты.

Шаг 9. Банки стерилизуем, баклажаны объединяем с соусом и расфасовываем по подготовленным емкостям.

Шаг 10. Заготовки остужаем в перевернутом виде, обернув в махровое полотенце. Храним баночки в прохладном помещении. Приятного аппетита!