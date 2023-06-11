Имам Баялды

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Имам Баялды – это аппетитное и очень ароматное кушанье Балканской кухни, которое представляет собой ломтики баклажанов, фаршированные различными компонентами. В классическом варианте приготовления используется чеснок, томаты и репчатый лук, однако, этот продуктовый набор можно менять в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Заготовить такое блюдо на холодный период года совсем непросто, а открыв баночку, вы, наверняка, не пожалеете о том, что в сезон потратили свое время на процесс готовки.

Имам баялды из баклажанов на зиму

Имам баялды из баклажанов на зиму – это невероятно вкусное кушанье, которое в дословном переводе означает: «имам проглотил язык». Поверьте, попробовав эту закуску впервые, вы испытаете именно такое чувство, ибо сочетание ингредиентов просто безумно аппетитное!

Имам Баялды

Ингредиенты –+2.7 л.

  • На 3 банки по 900 мл.:
  • Баклажан 3 шт.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Помидоры 3 шт.
  • Перец болгарский 3 шт.
  • Чеснок 7 зуб.
  • Петрушка 3 ветки
  • Укроп 5 веток
  • Масло растительное 50 мл.
  • Перец чёрный молотый ¼ ч.л.
  • Соль 1 ст.л.
  • Уксус яблочный 6% 1 ч.л.

Шаги 70 мин.

  1. Имам Баялды

    Как заготовить имам баялды из баклажанов на зиму? Для ускорения процесса и собственного удобства подготавливаем продуктовый набор.

  2. Имам Баялды

    Баклажаны ополаскиваем и режем на кольца средней толщины, щедро посыпаем солью и оставляем на время, дабы избавиться от горечи.

  3. Имам Баялды

    Спустя 10-20 минут обдаем ломтики водой и отжимаем от лишней влаги.

  4. Имам Баялды

    На разогретом растительном масле подрумяниваем баклажаны с двух сторон.

  5. Имам Баялды

    Удаляем лишний жир, перекладывая баклажаны на бумажные полотенца, сложенные в два-три слоя.

  6. Имам Баялды

    Очищенную луковицу нарезаем кубиками, мякоть сладкого перца – полосками.

  7. Имам Баялды

    Болгарский перец обжариваем до образования характерной корочки и перекладываем на отдельную тарелку.

  8. Имам Баялды

    Пассеруем до прозрачности луковую нарезку.

  9. Имам Баялды

    С томатов удаляем кожицу, мякоть пюрируем погружным блендером.

  10. Имам Баялды

    Измельчаем промытую зелень.

  11. Имам Баялды

    Зубки чеснока пропускаем через пресс.

  12. Имам Баялды

    К обжаренному луку переливаем томатную массу, также добавляем зелень, чеснок и соль. Томим несколько минут, вливаем уксус и убираем с конфорки.

  13. Имам Баялды

    В заранее простерилизованные баночки слоями укладываем обжаренные овощи, подливая соус.

  14. Имам Баялды

    Наполненные емкости стерилизуем на максимальной мощности микроволновки 7-9 минут.

  15. Имам Баялды

    Банки закатываем и ставим на крышки, обернув в покрывало до полного остывания. Приятного аппетита!

Армянский имам баялды на зиму в банках

Армянский имам баялды на зиму в банках – это оригинальная заготовка, которая поможет вам внести в ваш привычный рацион нечто совершенно новое и очень вкусное! Для рецепта нам понадобятся баклажаны и другие овощи, которые идеально гармонируют между собой.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 3 кг.
  • Лук – 700 гр.
  • Помидоры – 500 гр.
  • Чеснок – 40 гр.
  • Лук зеленый – 40 гр.
  • Перец острый стручковый – 30 гр.
  • Соль – 25 гр.
  • Масло подсолнечное – 100-120 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты, согласно списку.

Имам Баялды

Шаг 2. Ополаскиваем баклажаны и обрезаем хвостики, режем кубиками.

Имам Баялды

Шаг 3. Жарим баклажаны в большом количестве масла до золотистости.

Имам Баялды

Шаг 4. Слой за слоем снимаем шелуху с лука, нарезаем тонкими полу либо четверть кольцами.

Имам Баялды

Шаг 5. Аналогично баклажанам, обжариваем лук.

Имам Баялды

Шаг 6. В чашу блендера выкладываем томаты без кожицы, перец острый и чеснок – перебиваем до однородной консистенции.

Имам Баялды

Шаг 7. К пассерованному луку переливаем овощную массу, также добавляем рубленый зеленый лук и соль.

Имам Баялды

Шаг 8. Забрасываем баклажаны в аппетитный соус, перемешиваем и томим около 5 минут.

Имам Баялды

Шаг 9. Заготовку раскладываем по стерильным банкам и плотно закупориваем. Переворачиваем вверх дном и укутываем в плед на сутки, затем переносим в погреб. Приятного аппетита!

Имам Баялды

Имам баялды по-турецки

Имам баялды по-турецки – это пикантная и очень ароматная закуска, которая подарит вам истинное гастрономическое удовольствие. Главной «изюминкой» блюда является предварительная обжарка ломтиков баклажана, которые обладают непревзойденными вкусовыми характеристиками.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Баклажаны – 2 шт.
  • Лук зеленый – 3 пера.
  • Перец чили – 2 гр.
  • Масло оливковое – 5 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Томаты заливаем кипятком, а через несколько минут обдаем холодной водой и с легкостью снимаем кожицу, очищаем чеснок и лук.

Имам Баялды

Шаг 2. Мякоть помидоров нарезаем мелкими кубиками, а луковицу и зубцы чеснока более крупно.

Имам Баялды

Шаг 3. В сковородке разогреваем полторы столовых ложки оливкового масла и забрасываем измельченные ингредиенты.

Имам Баялды

Шаг 4. Спустя четыре минуты дополняем содержимое огнеупорной посуды рубленым зеленым луком, солью и перцем – хорошенько перемешиваем.

Имам Баялды

Шаг 5. Еще через 3-4 минуты вводим чеснок, пропущенный через пресс и перец чили – греем несколько минут и выключаем нагрев.

Имам Баялды

Шаг 6. Баклажан нарезаем крупными пластинами и обжариваем на оставшемся масле с двух сторон до образования характерной корочки. Солим.

Имам Баялды

Шаг 7. Ломтики выдерживаем под крышкой еще 3-5 минут до мягкости и перекладываем в пиалу.

Имам Баялды

Шаг 8. Заливаем баклажаны подготовленным соусом и перемешиваем.

Имам Баялды

Шаг 9. Выкладываем закуску в стерильные банки и закрываем крышками, после остывания убираем на полку холодильной камеры для хранения. Приятного аппетита!

Имам Баялды

Имам баялды без уксуса в банках на зиму

Имам баялды без уксуса в банках на зиму – это классика армянской кухни, к которой никто не сможет остаться равнодушным! Для приготовления нам потребуются ароматные сезонные овощи, а также такие добавки, как жгучий чеснок, свежий зеленый лук и острый перчик!

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 3 кг.
  • Лук – 800 гр.
  • Помидоры – 500 гр.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Чеснок – 2 головки.
  • Перец чили – 3 шт.
  • Лук зеленый – 1 пучок.
  • Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем баклажаны и удаляем хвостики, разрезаем на тонкие пластины.

Шаг 2. Присыпаем ломтики солью и даем полежать около получаса, далее овощ ополаскиваем и насухо промакиваем бумажными салфетками.

Шаг 3. Раскаляем растительное масло и жарим баклажаны с обеих сторон до красивого золотистого оттенка, затем промакиваем бумажными салфетками, чтобы избавиться от лишнего жира.

Шаг 4. Лук «освобождаем» от шелухи, нарезаем полукольцами и обжариваем на масле до румяности.

Шаг 5. На томатах делаем крестообразные надрезы и окунаем в кипяток на минуту, после снимаем шкурку. Мякоть пробиваем в блендере и выливаем к луку, перемешав, томим 10-15 минут.

Шаг 6. В соус добавляем чеснок, пропущенный через пресс.

Шаг 7. А также измельченный перец чили.

Шаг 8. Следом отправляем мелко нашинкованную зелень, перемешиваем и спустя 5 минут убираем с плиты.

Шаг 9. Банки стерилизуем, баклажаны объединяем с соусом и расфасовываем по подготовленным емкостям.

Шаг 10. Заготовки остужаем в перевернутом виде, обернув в махровое полотенце. Храним баночки в прохладном помещении. Приятного аппетита!

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