Имам Баялды – это аппетитное и очень ароматное кушанье Балканской кухни, которое представляет собой ломтики баклажанов, фаршированные различными компонентами. В классическом варианте приготовления используется чеснок, томаты и репчатый лук, однако, этот продуктовый набор можно менять в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Заготовить такое блюдо на холодный период года совсем непросто, а открыв баночку, вы, наверняка, не пожалеете о том, что в сезон потратили свое время на процесс готовки.
Имам баялды из баклажанов на зиму
Имам баялды из баклажанов на зиму – это невероятно вкусное кушанье, которое в дословном переводе означает: «имам проглотил язык». Поверьте, попробовав эту закуску впервые, вы испытаете именно такое чувство, ибо сочетание ингредиентов просто безумно аппетитное!
Ингредиенты –+2.7 л.
- На 3 банки по 900 мл.:
- Баклажан 3 шт.
- Лук репчатый 2 шт.
- Помидоры 3 шт.
- Перец болгарский 3 шт.
- Чеснок 7 зуб.
- Петрушка 3 ветки
- Укроп 5 веток
- Масло растительное 50 мл.
- Перец чёрный молотый ¼ ч.л.
- Соль 1 ст.л.
- Уксус яблочный 6% 1 ч.л.
Шаги 70 мин.
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Как заготовить имам баялды из баклажанов на зиму? Для ускорения процесса и собственного удобства подготавливаем продуктовый набор.
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Баклажаны ополаскиваем и режем на кольца средней толщины, щедро посыпаем солью и оставляем на время, дабы избавиться от горечи.
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Спустя 10-20 минут обдаем ломтики водой и отжимаем от лишней влаги.
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На разогретом растительном масле подрумяниваем баклажаны с двух сторон.
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Удаляем лишний жир, перекладывая баклажаны на бумажные полотенца, сложенные в два-три слоя.
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Очищенную луковицу нарезаем кубиками, мякоть сладкого перца – полосками.
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Болгарский перец обжариваем до образования характерной корочки и перекладываем на отдельную тарелку.
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Пассеруем до прозрачности луковую нарезку.
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С томатов удаляем кожицу, мякоть пюрируем погружным блендером.
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Измельчаем промытую зелень.
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Зубки чеснока пропускаем через пресс.
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К обжаренному луку переливаем томатную массу, также добавляем зелень, чеснок и соль. Томим несколько минут, вливаем уксус и убираем с конфорки.
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В заранее простерилизованные баночки слоями укладываем обжаренные овощи, подливая соус.
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Наполненные емкости стерилизуем на максимальной мощности микроволновки 7-9 минут.
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Банки закатываем и ставим на крышки, обернув в покрывало до полного остывания. Приятного аппетита!
Армянский имам баялды на зиму в банках
Армянский имам баялды на зиму в банках – это оригинальная заготовка, которая поможет вам внести в ваш привычный рацион нечто совершенно новое и очень вкусное! Для рецепта нам понадобятся баклажаны и другие овощи, которые идеально гармонируют между собой.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 10.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 3 кг.
- Лук – 700 гр.
- Помидоры – 500 гр.
- Чеснок – 40 гр.
- Лук зеленый – 40 гр.
- Перец острый стручковый – 30 гр.
- Соль – 25 гр.
- Масло подсолнечное – 100-120 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем компоненты, согласно списку.
Шаг 2. Ополаскиваем баклажаны и обрезаем хвостики, режем кубиками.
Шаг 3. Жарим баклажаны в большом количестве масла до золотистости.
Шаг 4. Слой за слоем снимаем шелуху с лука, нарезаем тонкими полу либо четверть кольцами.
Шаг 5. Аналогично баклажанам, обжариваем лук.
Шаг 6. В чашу блендера выкладываем томаты без кожицы, перец острый и чеснок – перебиваем до однородной консистенции.
Шаг 7. К пассерованному луку переливаем овощную массу, также добавляем рубленый зеленый лук и соль.
Шаг 8. Забрасываем баклажаны в аппетитный соус, перемешиваем и томим около 5 минут.
Шаг 9. Заготовку раскладываем по стерильным банкам и плотно закупориваем. Переворачиваем вверх дном и укутываем в плед на сутки, затем переносим в погреб. Приятного аппетита!
Имам баялды по-турецки
Имам баялды по-турецки – это пикантная и очень ароматная закуска, которая подарит вам истинное гастрономическое удовольствие. Главной «изюминкой» блюда является предварительная обжарка ломтиков баклажана, которые обладают непревзойденными вкусовыми характеристиками.
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Помидоры – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Баклажаны – 2 шт.
- Лук зеленый – 3 пера.
- Перец чили – 2 гр.
- Масло оливковое – 5 ст.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Томаты заливаем кипятком, а через несколько минут обдаем холодной водой и с легкостью снимаем кожицу, очищаем чеснок и лук.
Шаг 2. Мякоть помидоров нарезаем мелкими кубиками, а луковицу и зубцы чеснока более крупно.
Шаг 3. В сковородке разогреваем полторы столовых ложки оливкового масла и забрасываем измельченные ингредиенты.
Шаг 4. Спустя четыре минуты дополняем содержимое огнеупорной посуды рубленым зеленым луком, солью и перцем – хорошенько перемешиваем.
Шаг 5. Еще через 3-4 минуты вводим чеснок, пропущенный через пресс и перец чили – греем несколько минут и выключаем нагрев.
Шаг 6. Баклажан нарезаем крупными пластинами и обжариваем на оставшемся масле с двух сторон до образования характерной корочки. Солим.
Шаг 7. Ломтики выдерживаем под крышкой еще 3-5 минут до мягкости и перекладываем в пиалу.
Шаг 8. Заливаем баклажаны подготовленным соусом и перемешиваем.
Шаг 9. Выкладываем закуску в стерильные банки и закрываем крышками, после остывания убираем на полку холодильной камеры для хранения. Приятного аппетита!
Имам баялды без уксуса в банках на зиму
Имам баялды без уксуса в банках на зиму – это классика армянской кухни, к которой никто не сможет остаться равнодушным! Для приготовления нам потребуются ароматные сезонные овощи, а также такие добавки, как жгучий чеснок, свежий зеленый лук и острый перчик!
Время готовки – 2 ч. 20 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 12.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 3 кг.
- Лук – 800 гр.
- Помидоры – 500 гр.
- Масло растительное – 100 мл.
- Чеснок – 2 головки.
- Перец чили – 3 шт.
- Лук зеленый – 1 пучок.
- Соль – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Тщательно промываем баклажаны и удаляем хвостики, разрезаем на тонкие пластины.
Шаг 2. Присыпаем ломтики солью и даем полежать около получаса, далее овощ ополаскиваем и насухо промакиваем бумажными салфетками.
Шаг 3. Раскаляем растительное масло и жарим баклажаны с обеих сторон до красивого золотистого оттенка, затем промакиваем бумажными салфетками, чтобы избавиться от лишнего жира.
Шаг 4. Лук «освобождаем» от шелухи, нарезаем полукольцами и обжариваем на масле до румяности.
Шаг 5. На томатах делаем крестообразные надрезы и окунаем в кипяток на минуту, после снимаем шкурку. Мякоть пробиваем в блендере и выливаем к луку, перемешав, томим 10-15 минут.
Шаг 6. В соус добавляем чеснок, пропущенный через пресс.
Шаг 7. А также измельченный перец чили.
Шаг 8. Следом отправляем мелко нашинкованную зелень, перемешиваем и спустя 5 минут убираем с плиты.
Шаг 9. Банки стерилизуем, баклажаны объединяем с соусом и расфасовываем по подготовленным емкостям.
Шаг 10. Заготовки остужаем в перевернутом виде, обернув в махровое полотенце. Храним баночки в прохладном помещении. Приятного аппетита!