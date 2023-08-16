Рецепты Именно то, что нужно летом: готовим овощную запеканку на скорую руку По Admin - 16 августа, 2023 0 45 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Ищете быстрый, но вкусный рецепт овощной запеканки? У нас есть интересный вариант блюда. Такую запеканку удобно есть руками или подавать вместе со сметаной. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Летом всегда хочется простой и легкой пищи, как эта овощная запеканка. Ее удобно брать в дорогу, ведь даже холодной она изрядно вкусна. Читайте также Говяжья котлета – универсальный продукт: три оригинальных рецепта, которые это докажут Полейте ее домашней сметаной или другим любимым соусом и наслаждайтесь обедом или легким ужином. Рецепт овощной запеканки, как пирог Время: 60 минут Порции: 6 Ингредиенты: – кабачок; – 2 картофелины; – 1 морковь; – 1 репчатый лук; – 3 куриных яйца; – твердый сыр; – свежая зелень; – 1 ложка муки; – 1 ложка сметаны; – соль; – черный молотый перец; – сухой чеснок или зубчик свежего. Приготовление: Натираем кабачок на терке. Добавляем соли и отжимаем лишний сок. Натираем на терке очищенный картофель, морковь, лук и смешиваем с кабачком. Перемешиваем все ингредиенты, добавляем специи. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем овощную запеканку 50 – 60 минут до готовности. Готовое блюдо охлаждаем, нарезаем порционными кусочками и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить молодую вареную кукурузу в молоке. На Перекоп.инфо можно прочитать про:От этих огурцов не оторваться – как приготовить пикули на зимуСъедят даже крохи: что приготовить из куриного филе – подборка из трех блюдЭтого рецепта у вас точно нет: маринованные огурцы с куркумойОригинальное сочетание с нетипичной заправкой: салат из зеленых помидоровЛюбимое блюдо всей семьи: овощная запеканка в духовке