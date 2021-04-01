Фото: fcsevastopol.ru

Имя финалиста Кубка Крыма в паре «Евпатория»-«Севастополь» определится в ответной встрече. Первая игра стадии 1/2 на западе Крыма победителя не выявила. Как и подобает стартовой встрече двухматчевого противостояния, она прошла в осторожной борьбе без обилия опасных моментов.

Севастопольцы (они в синих футболках) на правах лидера текущего сезона начали активнее; хозяева, в свою очередь – отвечали контратаками, время от времени перехватывая инициативу. Соперники разыгрались ближе к перерыву, что сразу привело к забитым мячам.

На 36-й минуте фланговый проход Максима Супруна защитник «Евпатории» смог остановить лишь с нарушением правил в собственной штрафной. Штатный пенальтист «моряков» Дмитрий Матвиенко с 11-метровой отметки пробил мощно и точно в угол.

Хозяева сравняли счёт перед самым перерывом: ответный гол – следствие индивидуального мастерства Длявера Нуридинова. Он эффектно обыграл нескольких соперников и ювелирным ударом отправил мяч под самую штангу.

Больше голов в среду болельщики, пришедшие на стадион, не увидели – цена ошибки была слишком высокой для обеих команд. Хотя по паре моментов было и у «Евпатории», и у «Севастополя». Однажды «моряков» и вовсе спасла лишь перекладина. В остальном, оба голкипера действовали уверенно на последнем рубеже и не позволили чаше весов качнуться в ту или иную сторону.

1:1 – всё решится в Севастополе 14 апреля. Но перед этим «Евпатория» и «Севастополь» встретятся в ближайшее воскресенье здесь же, на западе Крыма, в рамках чемпионата.

ОЛЕГ ЛЕЩИНСКИЙ, главный тренер ФК «Севастополь»: «Впереди ещё две игры: одна в чемпионате, одна в кубке. Но эта игра показала, что ни одна команда не будет убирать ноги, не играть с прохладцей. Что не получилось – будем исправлять. Но самоотдача и то, с каким желанием ребята работали – их можно только поблагодарить».