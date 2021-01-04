Иммиграционные услуги

На сегодняшний день Польша занимает первое место по трудовой эмиграции украинцев. Многие хотят сделать визу в Польшу. Этому способствует несколько основных факторов.

Первый — это перенос многих европейских производств в Польшу, так как ни для кого не секрет, что зарплата в Польше ниже чем в большинстве стран Европы, а стало быть производителю гораздо выгоднее платить зарплату полякам чем немцам, англичанам или австрийцам… Также вас может заинтересовать интернешнл бизнес, подробнее по ссылке.

Второй фактор — поляки тоже далеко не дураки и массово уезжают официально работать в ту же Германию, Англию или скандинавские страны. Таким образом Польша остро нуждается в работниках, особенно востребованы специалисты, такие как сварщики, электрики, слесари, водители, инженеры, повара и специалисты строители.

И третий фактор — в Польше можно работать легально, она не далеко, а последнее время работодатели помогают украинцам получить вид на жительство.

Не секрет, что мы (украинцы) довольно часто покидаем территорию своей страны не для туристических прогулок. В большинстве случаев мы вынуждены искать лучшую судьбу в Европе, США, Канаде или Австралии. Кто перебирается за границу и находится там, нелегально работая в надежде со временем получить вид на жительство, а в дальнейшем гражданство, кто собирается выйти замуж, кто к родственникам. Многие уезжают на заработки, поскольку в Украине довольно сложно, если вообще возможно, скопить денег, скажем на однокомнатную квартиру. В общем, есть множество причин, по которым украинцы хотят попасть за границу.

И когда страна назначения уже выбрана (в данной статье мы рассматриваем только Европу), начинается поиск возможности туда попасть… Вот тут и выходит на первый план Польша! Так как наши польские братья лучше всех вместе взятых европейских стран открывают визы, да еще и относительно недорого…