Иммунолог рассказала, кому нельзя есть клубнику

Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала, при каких заболеваниях не рекомендуется есть клубнику.

По словам эксперта, клубника — очень полезный продукт. Благодаря богатому составу ягода способна тонизировать кожу и защищать ее от ультрафиолета, этому способствует пеларгонидин. Также клубника обладает противовоспалительным и мочегонным эффектом благодаря салициловой кислоте в составе.

«Клубника — замечательная, любимая многими ягода. Она содержит витамины А, С, В5, Р, Е, фолиевую кислоту. Железа в ней в 40 раз больше, чем в винограде. Есть также цинк, фосфор, кальций, медь и другие микроэлементы и полезные вещества», — отметила врач.

В разговоре с порталом «Спорт-Экспресс» эксперт отметила, что, несмотря на всю пользу, ягода обладает и противопоказаниями.

Людям с болезнями почек, повышенной кислотностью и проблемами желудочно-кишечного тракта врач посоветовала употреблять клубнику с осторожностью. Ягода также может вызывать аллергию по разным причинам, предупредила врач.

«Не забывайте о том, что поверхность клубники неоднородная и пористая, она с легкостью накапливает тяжелые металлы и токсины, если растет в месте с плохой экологией или у дороги. Помните, что крупная красивая клубника может быть такой благодаря пестицидам, которыми ее поливали», — заключила эксперт.