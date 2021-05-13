Инцидент в колледже показал готовность спецслужб к ЧС – ректор КФУ

Инцидент в Таврическом колледже Крымского федерального университета показал высокую готовность спецслужб реагировать на экстренные ситуации, отметил ректор вуза Андрей Фалалеев.

В Симферополе эвакуировали колледж после сообщения о минировании «Анонимное сообщение о нахождении взрывного устройства на территории колледжа поступило на официальную почту учебного заведения в 9:00. Сразу же было принято решение об эвакуации студентов, преподавателей и рабочего персонала. Сработала тревожная кнопка, и пока шла эвакуация, а это всего 4 минуты, Росгвардия уже прибыла на территорию колледжа. Также оперативно сработали полиция, МЧС и скорая помощь», – рассказал ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.

В ходе обследования территории информация о минировании не подтвердилась. Как отмечает директор учебного заведения, во время эвакуации все действовали быстро и без паники.