Описание приготовления:

Такой рецепт приготовления индейки подойдет всем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Блюдо абсолютно нежирное, тушеное и полезное. Готовится просто и быстро!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Горячие блюда Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

Филе бедра индейки 400 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Подсолнечное масло 30 Миллилитров

Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

115 ккал

Калорийность

14 г

Белки

6 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Индейка диетическая»

Подготовьте ингредиенты для приготовления диетической индейки.

Филе индейки помойте и нарежьте небольшими кусочками. Выложите в кастрюлю с толстым дном или антипригарным покрытием.

Налейте немного рафинированного подсолнечного масла и тушите мясо до изменения цвета и испарения жидкости.

Репчатый лук очистите, помойте и нарежьте полукольцами. Добавьте в кастрюлю.

Морковь очистите, помойте и нарежьте соломкой. Выложите в кастрюлю.

Посолите по вкусу, перемешайте.

Налейте в кастрюлю 150 мл. воды. Накройте кастрюлю крышкой и тушите индейку с луком и морковью на огне ниже среднего 25-30 минут до мягкости.

Диетическая индейка готова. Подавайте с овощами, кашей, отварным рисом, картошкой.