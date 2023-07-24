Описание приготовления:
Такой рецепт приготовления индейки подойдет всем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Блюдо абсолютно нежирное, тушеное и полезное. Готовится просто и быстро!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Горячие блюда Диета: Диетическое питание
Состав / Ингредиенты:
- Филе бедра индейки 400 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Подсолнечное масло 30 Миллилитров
- Соль По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
115 ккал
Калорийность
14 г
Белки
6 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Индейка диетическая»
Подготовьте ингредиенты для приготовления диетической индейки.
Филе индейки помойте и нарежьте небольшими кусочками. Выложите в кастрюлю с толстым дном или антипригарным покрытием.
Налейте немного рафинированного подсолнечного масла и тушите мясо до изменения цвета и испарения жидкости.
Репчатый лук очистите, помойте и нарежьте полукольцами. Добавьте в кастрюлю.
Морковь очистите, помойте и нарежьте соломкой. Выложите в кастрюлю.
Посолите по вкусу, перемешайте.
Налейте в кастрюлю 150 мл. воды. Накройте кастрюлю крышкой и тушите индейку с луком и морковью на огне ниже среднего 25-30 минут до мягкости.
Диетическая индейка готова. Подавайте с овощами, кашей, отварным рисом, картошкой.