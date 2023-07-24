Индейка диетическая

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Описание приготовления:

Такой рецепт приготовления индейки подойдет всем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Блюдо абсолютно нежирное, тушеное и полезное. Готовится просто и быстро!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Горячие блюда Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

  • Филе бедра индейки 400 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Подсолнечное масло 30 Миллилитров
  • Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

115 ккал

Калорийность

14 г

Белки

6 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Индейка диетическая»

Индейка диетическая

Подготовьте ингредиенты для приготовления диетической индейки.

Индейка диетическая

Филе индейки помойте и нарежьте небольшими кусочками. Выложите в кастрюлю с толстым дном или антипригарным покрытием.

Индейка диетическая

Налейте немного рафинированного подсолнечного масла и тушите мясо до изменения цвета и испарения жидкости.

Индейка диетическая

Репчатый лук очистите, помойте и нарежьте полукольцами. Добавьте в кастрюлю.

Индейка диетическая

Морковь очистите, помойте и нарежьте соломкой. Выложите в кастрюлю.

Индейка диетическая

Посолите по вкусу, перемешайте.

Индейка диетическая

Налейте в кастрюлю 150 мл. воды. Накройте кастрюлю крышкой и тушите индейку с луком и морковью на огне ниже среднего 25-30 минут до мягкости.

Индейка диетическая

Диетическая индейка готова. Подавайте с овощами, кашей, отварным рисом, картошкой.

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