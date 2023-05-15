Описание приготовления:

Индейка по-азиатски готовится очень просто и быстро. Это может быть филе грудки или бедра индейки. Не каждый соевый соус очень соленый, поэтому ориентируйтесь по вкусу и если необходимо посолите блюдо.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Птица / Индейка

Блюдо: Горячие блюда

География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Филе индейки 400 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Мёд жидкий 1 Чайная ложка

Соевый соус 4 Ст. ложки

Лимонный сок 1 Чайная ложка

Имбирь молотый сухой 1/2 Чайных ложки

Крахмал 1 Чайная ложка

Чеснок 1 Зубчик

Растительное масло 30 Миллилитров

Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

109 ккал

Калорийность

12 г

Белки

5 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Индейка по-азиатски»

Подготовьте все ингредиенты для приготовления индейки по-азиатски.

В миску выложите жидкий мёд, измельченный чеснок, молотый имбирь и крахмал. Налейте соевый соус и лимонный сок. Перемешайте эти ингредиенты.

Филе индейки нарежьте тонкими полосками и выложите в приготовленный маринад. Оставьте в нем мясо минимум на 20-30 минут.

Затем выложите индейку в горячую сковороду с растительным маслом и обжаривайте, периодически перемешивая, 8-10 минут.

Затем добавьте репчатый лук нарезанный перьями или полукольцами.

И морковь, нарезанную соломкой или натертую на терке для корейской моркови.

Обжаривайте индейку на небольшом огне еще 10-12 минут. Немного посолите по вкусу. Благодаря соевому соусу и мёду мясо приобретет золотистый цвет.

Индейка по-азиатски готова. Подавайте с отварным рисом.