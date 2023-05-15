Описание приготовления:
Индейка по-азиатски готовится очень просто и быстро. Это может быть филе грудки или бедра индейки. Не каждый соевый соус очень соленый, поэтому ориентируйтесь по вкусу и если необходимо посолите блюдо.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Индейка
Блюдо: Горячие блюда
География кухни: Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Филе индейки 400 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Мёд жидкий 1 Чайная ложка
- Соевый соус 4 Ст. ложки
- Лимонный сок 1 Чайная ложка
- Имбирь молотый сухой 1/2 Чайных ложки
- Крахмал 1 Чайная ложка
- Чеснок 1 Зубчик
- Растительное масло 30 Миллилитров
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
109 ккал
Калорийность
12 г
Белки
5 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Индейка по-азиатски»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления индейки по-азиатски.
В миску выложите жидкий мёд, измельченный чеснок, молотый имбирь и крахмал. Налейте соевый соус и лимонный сок. Перемешайте эти ингредиенты.
Филе индейки нарежьте тонкими полосками и выложите в приготовленный маринад. Оставьте в нем мясо минимум на 20-30 минут.
Затем выложите индейку в горячую сковороду с растительным маслом и обжаривайте, периодически перемешивая, 8-10 минут.
Затем добавьте репчатый лук нарезанный перьями или полукольцами.
И морковь, нарезанную соломкой или натертую на терке для корейской моркови.
Обжаривайте индейку на небольшом огне еще 10-12 минут. Немного посолите по вкусу. Благодаря соевому соусу и мёду мясо приобретет золотистый цвет.
Индейка по-азиатски готова. Подавайте с отварным рисом.