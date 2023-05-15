Индейка по-азиатски

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Описание приготовления:

Индейка по-азиатски готовится очень просто и быстро. Это может быть филе грудки или бедра индейки. Не каждый соевый соус очень соленый, поэтому ориентируйтесь по вкусу и если необходимо посолите блюдо.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Индейка
Блюдо: Горячие блюда
География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Филе индейки 400 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Мёд жидкий 1 Чайная ложка
  • Соевый соус 4 Ст. ложки
  • Лимонный сок 1 Чайная ложка
  • Имбирь молотый сухой 1/2 Чайных ложки
  • Крахмал 1 Чайная ложка
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Растительное масло 30 Миллилитров
  • Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

109 ккал

Калорийность

12 г

Белки

5 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Индейка по-азиатски»

Индейка по-азиатски

Подготовьте все ингредиенты для приготовления индейки по-азиатски.

Индейка по-азиатски

В миску выложите жидкий мёд, измельченный чеснок, молотый имбирь и крахмал. Налейте соевый соус и лимонный сок. Перемешайте эти ингредиенты.

Индейка по-азиатски

Филе индейки нарежьте тонкими полосками и выложите в приготовленный маринад. Оставьте в нем мясо минимум на 20-30 минут.

Индейка по-азиатски

Затем выложите индейку в горячую сковороду с растительным маслом и обжаривайте, периодически перемешивая, 8-10 минут.

Индейка по-азиатски

Затем добавьте репчатый лук нарезанный перьями или полукольцами.

Индейка по-азиатски

И морковь, нарезанную соломкой или натертую на терке для корейской моркови.

Индейка по-азиатски

Обжаривайте индейку на небольшом огне еще 10-12 минут. Немного посолите по вкусу. Благодаря соевому соусу и мёду мясо приобретет золотистый цвет.

Индейка по-азиатски

Индейка по-азиатски готова. Подавайте с отварным рисом.

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