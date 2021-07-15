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Индийский штамм коронавируса «Дельта» стал доминирующим в Крыму и Севастополе. Об этом во время заседания оперштаба по ситуации с COVID-19 в республике сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

На заседании оперативного штаба по коронавирусу Наталья Пеньковская сообщила, что ситуация с заболеваемостью в Крыму остаётся нестабильной, наблюдается тенденция к значительному росту. Количество случаев заражения вирусом выросло за последние семь дней на 12% по сравнению с рекордной прошлой неделей.

НАТАЛЬЯ ПЕНЬКОВСКАЯ, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю: «Установлено, что Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующее значение имеет вирус индийского штамма «Дельта». Он отличается высокой контагиозностью, начинается с проявления ОРВИ, имеет более короткий инкубационный период. Лица, поступающие в стационар, очень быстро «тяжелеют».

Руководитель управления Роспотребнадзора уточнила, что инкубационный период у уханьского штамма коронавируса составляет 14 дней, а индийского – пять-шесть.

Что касается госпитализаций, за минувшую неделю она выросло на 70%. Об этом сообщил глава Минздрава республики Александр Остапенко.

АЛЕКСАНДР ОСТАПЕНКО, министр здравоохранения Республики Крым: «В стационары госпитализированы 1 178 пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, что на 482 человека, или 70% выше уровня прошлой недели. Выписанных пациентов на 33% больше, чем на прошлой неделе – 1 356 человек».

Коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 увеличился до 3 179 коек в 31 лечебном учреждении, сообщил министр. 373 пациента находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, за неделю их количество увеличилось на 24 человека.

Во время заседания обратили внимание на нарушения масочного режима в транспорте.

НАТАЛЬЯ ПЕНЬКОВСКАЯ, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю: «Данные муниципального контроля не отражают истинную картину положения вещей соблюдения масочного режима. По результатам муниципального контроля на транспорте, в целом по Республике Крым выявлено всего порядка 50 нарушений из общего количества проведенных рейдовых проверок, на транспорте более 800».

Аксёнов назвал это катастрофой.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Это ложь, вы же сами понимаете. Каждый ездит за рулем. Я каждый день езжу по городу. Не надо проверять, остановились с автобусом, троллейбусом, большинство в салоне находящихся пассажиров находится без масок. По моим ощущениям, масок до 10% всего. Поэтому, сто процентов, это – ложь».

Глава республики добавил, что проведёт специальное совещание по мерам соблюдения противоэпидемических мер в общественном транспорте в городах и районах Крыма.