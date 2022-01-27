Инфляция в Севастополе не даёт вылежаться «борщевому набору»

Аналитики севастопольского отделения Центробанка обнародовали статистику годовой инфляции в минувшем декабре. По данным ЦБ, она практически не изменилась с ноября, и остается в пределах 10%. При этом мы по-прежнему опережаем и Южный федеральный округ (8,8%), и Россию (8,4%).

Одним из факторов, повлиявших на незначительное снижение продовольственной инфляции в регионе до 14%, стало увеличение предложения овощей. Из-за погоды сбор урожая компонентов так называемого «борщевого набора» затянулся, что сказалось на его качестве и лёжкости. Поэтому производители стремились быстрее реализовать овощи с небольшими сроками хранения, увеличивая объемы поставок и корректируя цены на картофель, свеклу, морковь и лук. Это замедлило рост их стоимости в годовом выражении. Медленнее, чем год назад, в декабре 2021 года на фоне увеличившихся поставок импортной продукции поднимались цены на мясо и полуфабрикаты. А вот молочка росла, поскольку подорожали сырье, упаковка и ветпрепараты, и производители зашивали эти издержки в конечные цены молока и сыров.

Незначительно подросла в декабре годовая непродовольственная инфляция — на 0,4%, до 6,3%. Динамику формировали повышенный спрос и подорожание моторного топлива, и продолжающийся рост цен на легковые автомобили, телевизоры и компьютеры.

В сфере услуг годовая динамика цен осталась на уровне 7%. Ее формировали сохранившиеся цены проживания в студенческих общежитиях (напомним, что в декабре 2020 года плата за общаги повысилась более чем на 30%). Кроме того, поездки в Турцию почти не подорожали, так как предновогодний спрос схлынул, и появились альтернативы в виде Египта, Доминиканы, Болгарии и Венгрии.

Годовая инфляция в стране месяц назад оставалась на уровне ноября (8,4%). При этом эксперты Центробанка прогнозируют в этом году более значительное и продолжительное её отклонение вверх от цели. Напомним, к концу 2022 года целевой уровень инфляции установлен регулятором в 4—4,5%.