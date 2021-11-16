Информацию о задержании Кирпичникова опровергли в Правительстве Севастополя

Информацию о задержании силовиками директора Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадима Кирпичникова опровергли в пресс-службе Правительства города.

«Он не задержан, а вызван на опрос в Симферополь. На сегодняшний день контракт с ним не продлён до выяснения всех вопросов с правоохранительными органами», – пояснили в пресс-службе.

Ранее новостной портал ForPost опубликовал информацию о задержании чиновника сотрудниками ФСБ, ссылаясь на личный источник в силовых структурах. Кроме того, по данным журналистов, в самом департаменте прошли обыски.

8 ноября в СМИ появлялись данные о том, что контракт с Вадимом Кирпичниковым не продлили, однако официально эту ситуацию в Правительстве не прокомментировали.

Первая информация о том, что силовики интересуются деятельностью Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка, просочилась в прессу в конце сентября. Тогда в ведомстве был проведен обыск и изъятие значительного объема документации. Правда, в самом департаменте это назвали обычной проверкой.

За несколько дней до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести служебную проверку в отношении чиновника за позднее предоставление субсидий местным аграриям.