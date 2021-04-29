Инна Смаль назначена председателем Госкомрегистра Крыма

Инна Смаль заняла должность председателя Госкомитета по государственной регистрации и кадастру РК. Соответствующий документ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Смаль ушла с должности и.о. председателя Госкомрегистра Крыма «Принять Смаль Инну Вячеславовну на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить ее на должность председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым», – уточнили в документе.

Ранее стало известно, что в Крыму по собственному желанию уволилась заместитель Госкомрегистра Инна Смаль, которая временно исполняла обязанности его руководителя.