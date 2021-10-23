Иногда счёт идёт на минуты. Как добровольцы ищут незнакомых людей?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 41. АиФ-Крым №41 13/10/2021

Ссора у пары, выбравшейся покататься на санках, получилась жаркой. Произнесены были все обидные слова, высказаны все претензии. Мужчина махнул рукой и направился к лесу. Жена через несколько часов попыталась дозвониться. Потом стала расспрашивать друзей и знакомых: нет, ни у кого мужа не было. Пропал. Зима и мороз под минус восемнадцать.

Тот поиск волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт-Крым» запомнили надолго. Он развернулся в районе Ангарского перевала, был снегопад, ветер. Всю ночь прочёсывали квадрат за квадратом. Пока не пришло сообщение, что мужчину отыскали. Он, как оказалось, просто свернул к автобусной остановке и уехал…

Но жив-здоров — и хорошо.