Инокулянты используемые при выращивании сои

В почвах отсутствуют папиллярные бактерии, живущие в симбиозе с соей. Прививка семян сои папиллярными бактериями является важной агротехнической процедурой, которая имеет много полезных аспектов. Прежде всего, это влияет на повышение урожайности, но также ограничивает использование азотных удобрений и, следовательно, уменьшает загрязнение грунтовых вод. В данном случае используются инокулянты обладающие уникальными свойствами.

Бактерии в инокулянтах

Папиллярные бактерии, живущие симбиотически на корнях бобовых растений, отличаются способностью связывать атмосферный азот. Связанный молекулярный азот сводится к аммиаку (NH3) и в дальнейшем превращается в нитратную форму (NO), поглощаемую растениями. Путем дальнейших процессов из него образуется белок, накопленный значительной частью в семенах этих растений. После того, как бородавки отмирают, часть азота попадает в почву, повышая ее ресурс в этом компоненте. В сочетании со структурным действием корневой системы этих растений на почву это провоцирует повышение ее работоспособности и плодородия.

Только применение бактериальных вакцин (инокуляторов) гарантирует образование на корнях бородавок, в которых бактерии связывают атмосферный азот.

Эту необходимость подтверждают исследования ученых. Хотя все штаммы способствовали увеличению интенсивности роста и урожайности семян, масштабы воздействия оказались разными.

Самым популярным в стране инокулянтом является нитрагина, которую можно приобрести в интернет-магазине, отметив, для каких видов, например, сои, она необходима.

Его использование особенно оправдано, если на данном поле никогда не выращивали сою. В условиях низкого рН почвы (ниже 6,5) симбиоз между растениями и бактериями протекает плохо, что приводит к низкой урожайности семян. Таким образом, если вы хотите вырастить это растение, вы должны сначала окислить почву. Также нужно помнить, что прививку лучше проводить за 24 часа до посева. Речь идет о том, чтобы не подвергать посеянные семена солнечным лучам, которые для бактерий (почв) смертельны.

Рекомендации экспертов

Из-за растущего интереса фермеров к производству соевых бобов компании, специализирующиеся на производстве средств защиты, а также селекционно-семенных культур, разработали используемые бактериальные инокулянты. По всем дополнительным вопросам лучше всего проконсультироваться с менеджерами интернет-магазина. Они помогут сделать правильный выбор.