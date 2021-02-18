Иностранцы хотят приехать в Крым и тут привиться от COVID-19

В Крым планируют приехать в марте этого года иностранцы, чтобы привиться от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

В Крыму в два раза увеличили число пунктов вакцинации от COVID-19 «Я спрашивал, почему к нам? Дело в том, что эти группы состоят на 50% из народных дипломатов, которые уже к нам приезжали, и на 50% из тех, кто никогда не был ни то что в Крыму, а даже в России. Плюс — у них особое доверие к нашей вакцине. Мы готовы оказать все возможное содействие», — рассказал Юрий Гемпель.

Напомним, что в Крыму уже почти 18,5 тысяч человек сделали прививку от COVID-19.