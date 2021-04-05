Иностранец украл у жителя Симферополя драгоценности на сумму 1,5 млн рублей

В Симферополе полицейские задержали мужчину, который выкрал из автомобиля жителя города драгоценности на общую сумму 1,47 млн рублей, передает пресс-служба МВД по республике.

Пьяный крымчанин на машине своей бывшей возлюбленной въехал в столб Потерпевший рассказал полицейским, что оставил свой автомобиль на парковке одного из ТЦ на несколько часов. Вернувшись обратно, он обнаружил пропажу — у него из багажника украли пакет с ювелирными изделиями.

Правоохранители задержали 46-летнего гражданина сопредельного государства, который временно проживал в Алуште.