Инста Сторис анонимно — как смотреть истории инстаграм инкогнито в 2022 году

При просмотре историй в Instagram важно отметить, что пользователь, разместивший историю, может видеть, кто ее просматривал. Вообще говоря, это не вызывает проблем, но может быть время, когда вы захотите посмотреть Инстаграм анонимно чьи-то истории в Instagram отдельно. Есть несколько разных способов просмотра историй, не сообщая плакату, что это вы, хотя каждый метод будет иметь разную степень успеха. Примечание. Если вы хотите просматривать истории частной учетной записи анонимно, вам необходимо подписаться на нее; в противном случае приведенные ниже методы будут работать только для общедоступных учетных записей.

Как просматривать истории в Instagram анонимно

Возможно, лучший способ анонимно просмотреть чьи-то истории в Instagram — это использовать учетную запись Instagram, которая автоматически не идентифицируется как вы. Если у вас уже настроена другая учетная запись, это так же просто, как добавить учетную запись в Instagram и переключаться между ними, когда вы хотите просмотреть чьи-то истории в Instagram без их ведома. Если вы еще не создали дополнительную учетную запись Instagram, вам необходимо зарегистрировать новую, прежде чем добавлять ее в свое приложение. Как смотреть истории инстаграм инкогнито в 2022 году вы можете узнать на сайте instastories.watch.

Включите режим полета

Можно просматривать чьи-то истории в Instagram анонимно, убедившись, что на вашем мобильном устройстве включен режим полета, прежде чем нажимать на них. Поскольку Instagram автоматически предварительно загружает несколько историй, чтобы обеспечить мгновенный просмотр, даже если у вас нет надежного Wi-Fi или подключения для передачи данных, вы теоретически можете просматривать одну, не будучи видимым.

Чтобы попробовать это, вам нужно открыть профиль учетной записи в приложении Instagram, затем включить авиа режим на своем устройстве, прежде чем вернуться в приложение и нажать на истории пользователя. Однако, если рассматриваемый пользователь опубликовал много историй последовательно, приложение, скорее всего, не будет предварительно загружать их все, поэтому все они не будут доступны для просмотра в режиме полета.

Используйте стороннее приложение или сайт

Существует ряд сторонних приложений и веб-сайтов, которые призваны позволить вам просматривать чьи-то истории в Instagram анонимно, без необходимости входа в систему. Многие из этих сайтов не особенно безопасны, а некоторые даже не работают, поэтому использовать их по своему усмотрению. Тем не менее, если вы хотите его использовать, в ходе проведенного нами теста веб-сайт InstaStories успешно просматривал истории общедоступного аккаунта, не уведомляя пользователя о просмотре. Просто введите дескриптор учетной записи на главной странице сайта, чтобы просмотреть истории учетной записи. Обратите внимание, что сайт работает только для общедоступных учетных записей и не сможет получить доступ к историям частной учетной записи.