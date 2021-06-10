Институт водных проблем РАН запускает проект водной безопасности Крыма

Институт водных проблем РАН реализует в Крыму проект по комплексному решению проблем водообеспечения при помощи геоинформационных технологий. Помощь в решении практических задач будут оказывать учёные Крымского федерального университета, сообщил директор Института водных проблем РАН Александр Гельфан на совещании, которое пришло на базе КФУ 10 июня, передает пресс-служба вуза.

В Крыму с 1 июля изменяются тарифы на воду Основное направление проекта «Информационная поддержка водной безопасности Крыма» — получение актуальной информации о ключевых природных ресурсах полуострова и динамике их изменений. Учёные будут учитывать как климатические факторы, так и способы социально-экономического развития региона. В ближайшем будущем центром исследований станет филиал Института водных проблем в Крыму, который, по словам Александра Гельфана, должен официально открыться до конца июня.

«Наша работа состоит из пяти блоков. Сначала мы решаем ресурсно-инвентаризационные задачи. Второй блок – экспедиции и создание измерительных стационаров на ключевых водных объектах. Когда у нас будет достаточно данных, приступим к разработке математических моделей гидрологического цикла и проведению сценарных расчётов. Завершающий этап – создание комплексных геоинформационных технологий на базе всего сделанного. Мы очень рассчитываем на помощь специалистов КФУ в практическом осуществлении задумок, так как на юге России они являются лидерами науки и досконально знают особенности своего региона», – рассказал Александр Гельфан.