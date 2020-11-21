Институт водных проблем создадут в Крыму в 2021 году

В следующем году в РК приступят к созданию Крымского филиала Института водных проблем РАН, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на президента Крымской академии наук Виктора Тарасенко.

Для решения водной проблемы в Крыму надо применять комплекс мер – эксперт Ученый отметил, что согласие на создание филиала уже дано.

«Вчера у меня состоялась встреча с коллегами – телевизионный мост с коллегами из Института водных проблем РАН. Этот институт является головным по водным проблемам. И по инициативе президента РАН Сергеева Александра Михайловича и министра образования и науки России (Валерия Фалькова – ред.) сегодня решается вопрос создания крымского филиала Института водных проблем», — отметил он.