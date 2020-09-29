Инструменты для ремонта

Качественно и быстро ремонт в квартире невозможно сделать без хорошего инструмента, который надо приготовить до начала ремонтных работ, в соответствии запланированных этапов ремонта. Первым этапом работы проводят измерения помещений, конструкций, для расчёта материалов для ремонта. Для этого необходимо из инструментов иметь рулетку, уровень, отвес, угольник и линейка. Для ремонтных работ рулетка понадобится от 3 до 5 метров. Если у вас инструмента нету и опыта по ремонту тоже, то затевать ничего не стоит, а стоит заказать ремонт на https://toolstore.com.ua.

Строительные уровни бывают разных видов. Самый простой – это гидроуровень, его очень удобно применять при строительстве загородных домов. Следующий тип уровней – это пузырьковые уровни разной длины. Короткие гидроуровни применяют при укладке плитки, монтаже окон и подоконников, а длинные для проверки вертикальности и горизонтальности линий. Самый технологичный вид – это лазерный уровень. Также применяют в работе угломеры и уклономеры. Отвес – это техническое приспособление, которым проверяют вертикальность конструкций. Демонтаж – это один из этапов работы, в него входят работы по замене дверных проёмов, окон, полов, штробирование каналов для коммуникаций и т. д.

Для этого этапа работы используется ударный инструмент: молоток, кувалда, отбойный молоток, лом. Кувалда очень похожа на молоток, но больше размером и весом от 2 до 16 кг. Отбойный молоток применяется при демонтаже бетонных конструкций. Обязательно для таких работ понадобятся плоскогубцы, гвоздодёр, шуруповёрт, он может быть ручной и электрический. Для облегчения ручного труда применяют в ремонтных работах электроинструмент. С его помощью можно быстро и без усилий выполнить любую работу по ремонту. Для того чтобы просверлить любые отверстия применяют ударную дрель, а для сверления бетона или камня, штроблении каналов в бетоне необходим перфоратор.

Для резки труб, отшлифовки поверхностей требуется шлифмашинка. Чтобы выполнить работы по дереву понадобятся электрорубанок и электролобзик. Для последнего этапа работы – отделки помещения, требуются шпателя разных размеров, кисти и валики для покраски. Валики выбирают в зависимости от наносимого материала. Пульверизатором можно легко и быстро окрасить любую поверхность. При выполнении ремонтных работ кроме основного инструмента, надо приготовить защитные маски, перчатки резиновые и тканевые, варежки — верхонки, мешки для мусора, щётки, швабры.