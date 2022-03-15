Интеграция Instagram c YCLIENTS: кто следующий?

Instagram является доминирующей платформой для обмена медиа в мире, с более чем 500 миллионами активных пользователей каждый месяц. С такой большой пользовательской базой Instagram является идеальной платформой для бизнеса, чтобы продвигать свои продукты и услуги, общаться с существующими клиентами и искать потенциальных клиентов.

Интеграция Instagram для instagram yclients помогает менеджерам магазинов легко подключать свои магазины Magento к Instagram, чтобы привлечь больше клиентов в этой быстрорастущей социальной сети. Администратор может создавать несколько виджетов Instagram и размещать их где угодно. Доказывая более привлекательные визуальные материалы ваших продуктов в сочетании с элементами CTA, покупатели с большей вероятностью совершат покупки в ваших магазинах, что напрямую увеличит ваши продажи.

Аккаунт и цены

Для использования этого расширения требуется учетная запись Instagram, вы можете зарегистрировать учетную запись Instagram здесь . Создание учетной записи Instagram на 100% бесплатно. В настоящее время дополнительная плата за сервис Instagram не взимается.

Обзор функций

Для администратора

Легко подключиться к учетной записи продавца в Instagram одним щелчком мыши.

Получите все фотографии или определенные фотографии, используя хэштеги, из вашего Instagram в ваш магазин Magento 2.

Управляйте тем, какие фотографии будут отображаться в слайдере/галерее Instagram, а какие нет.

Измените порядок/положение фотографий, отображаемых в виджете и галерее Instagram.

Добавьте ссылки перенаправления на закрепленные продукты на ваших фотографиях в Instagram (в магазине Magento 2).

Добавьте кнопку призыва к действию при наведении курсора на фотографии

Настройте слайдер в соответствии с макетом вашего сайта

Отчет об эффективности: проверьте, какие фотографии генерируют заказы

Для клиента

Имейте интересную выкладку товара для лучшего покупательского опыта.

Купить продукт легко, нажав непосредственно на фотографии

Будьте в курсе последних публикаций магазина в Instagram

Эксклюзивные функции

Создайте привлекательную галерею Instagram

В галерее отображаются все фотографии, извлеченные из вашей учетной записи Instagram. Администратор может свободно выбирать макет и фотоэффекты, которые подходят вашему бренду.

Когда вы решите получить как изображение, так и видео, расширение получит миниатюру ваших видео для отображения в галерее.