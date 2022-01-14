Интересное природное явление наблюдали на побережье Восточного Крыма

Фото: Руслан Саркоров «По Керченскому полуострову с клубом «Набат» / «ВКонтакте»

«Пенную вечеринку» на пляже в Восточном Крыму устроила сама природа. Из-за зимнего шторма пляж покрылся хлопьями пены, которую ветер разнёс по окружающим склонам. О причинах интересного явления пишет новостной портал ForPost.

Фотографиями интереснейшего явления крымчанин Руслан Саркоров поделился после прогулки между сёлами Юркино и Осовины Ленинского района полуострова. Снимки опубликованы в группе «По Керченскому полуострову с клубом «Набат» соцсети «ВКонтакте».

Это явление происходит у нас не впервые. Заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Татьяна Бобра объяснила возможные причины его возникновения. Море в этих местах неглубокое, и когда дует штормовой северный ветер, придонные организмы может выносить на поверхность в виде пены.

«Часть биоты, которая находится в поверхностном и неповерхностном слое Азовского моря, в том числе отмершие [микроорганизмы], опускается на мелководное дно — всё это взмучивается. Здесь природные причины», — пояснила она.

Однако и деятельность человека может стать причиной появления такого количества пены.

Например, суда, которые стоят на рейде в районе пляжа, могут сбрасывать в море поверхностно-активные вещества (ПАВ): масла, жиры, моющие средства, стиральные порошки. Об этом рассказала младший научный сотрудник отдела дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Алеся Медведева.

«Эти ПАВы искусственного происхождения меняют поверхностное натяжение воды. Они с судов попали в воду, ветром их подогнало к берегу, и в процессе перемешивания могла опять образоваться пена, которая выметается на берег», — поделилась подробностями учёный.