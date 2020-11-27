Интересные факты о кальянах

Кальяны, арендовать которые можно по ссылке или на иных сайтах, давно уже плотно вошли в жизнь человека, причём курят их как мужчины, так и женщины, несмотря на то, что они довольно крепки. Кроме того, кажется, что с каждым годом популярность их только растёт. К слову, такой тесный контакт людей с кальянами вовсе не говорит о том, что они знают о них абсолютно всё. Мало кто, например, в курсе, что появились такого рода курительные приспособления намного раньше, чем можно подумать.

При этом самые первые кальяны были сделаны индийскими специалистами, использовавшими для этого дела скорлупу орехов кокоса. Вскоре индейцы научили персов делать кальяны, а потом то же самое искусство познали и турки, после чего этим занялись в Египте. Мало того, довольно примечательно, что именно египтяне стали делать самые разнообразные чаши для кальянов, и изначально они создавали их из тыквы.

Интересно также, что в восточных странах представители разных ступеней социальной лестницы курили разные виды кальянов. Самые богатые, например, могли позволить себе курить из фруктовых палочек. Чёрный табак был уделом среднего слоя, в то время как самые бедные могли довольствоваться только наиболее примитивными кальянами, и при этом история умалчивает, как именно они выглядели.

Кроме того, если для современных людей курение кальяна – отличное времяпрепровождение с друзьями, то на Востоке данная традиция считается чем-то вроде церемонии чаепития. Сегодня такая церемония соблюдается там уже не так строго, однако еще пару столетий назад отказ на предложение покурить кальян в Японии считался немного-немало грубостью. При этом сам факт такого предложения был знаком высочайшего уважения.

Что касается слова «кальян», оно происходит из арабского языка. Историками так и не удалось доказать, что именно по этой причине так назвали данное курительное приспособление, но слово, тем не менее, «гальюн» с арабского переводится как «курительная трубка». Однако если кто-то из туристов произнесёт слово «кальян» перед арабами, они не поймут, что человек имеет в виду курительную трубку, в частности, из-за плохого произношения. Ежели произнести слово «ши-ша», то арабам сразу всё станет ясно, ведь именно так чаще всего они называют кальяны.

В девятнадцатом веке, что тоже интересно, кальяны чаще всего курили мужчины, хоть на фото, датированных тем временем, с ними в руках больше всего фигурируют именно представительницы прекрасного пола. Причина такого расклада — мода на снимки женщин с кальянами.