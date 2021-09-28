Интернет магазин Nike Украина — актуальные предложения

Лучшая детская футбольная обувь на сайте oneteam.com.ua для вашего маленького победителя

Развитие ребенка с раннего возраста не только моральное, но и физическое, это обязанности каждого родителя. Любимым видом спорта для каждого второго мальчика есть футбол.

Так как этот спорт является очень подвижным, требует много движения, ловкости и энергии, то большое внимание необходимо уделить при выборе спортивной обуви.

На сегодняшний день существует множество фирм, которые непосредственно выпускают обувь для спорта, но не каждая может гарантировать качество и ее носибельность. Одними из известных мировых успешных производителей одежды и обуви для спорта являются: Adidas, NIKE, Puma, Reebok, Аsics.

Наша компания oneteam.com.ua, рекомендуем вам перейти сюда, является официальным продавцом оригинальной продукции фирмы NIKE. Вся продукция у нас сертифицирована, поставляется напрямую от производителя. Мы продаем спортивную обувь для взрослых и детей.

Спортивная обувь компании NIKE разрабатывается из высококачественных современных натуральных и синтетических материалов, она учитывает все особенности строения тела человека, различные физические нагрузки при различных состояниях.

Это немаловажно при выборе обуви для ребенка, потому что детский организм находится в стадии формирования и роста и ему должно быть комфортно и безопасно в ней.

У нас в oneteam.com.ua представлен широкий модельный ряд, различных расцветок и размеров, яркого и интересного дизайна. По типу модели детскую футбольную обувь, так же как и взрослую, можно подразделить на бутсы, сороконожки и футзалки.

Для спортивных бутс характерно наличие определенного количества шипов на подошве. Такая особенность дает ребенку возможность быть наиболее маневренным на поле во время игры, иметь хорошее сцепление с покрытием, не скользить.

Также? как и в бутсах, на подошвах моделей сороконожек имеются множественные мелкие шипы. Формы детских сороконожек выполнены с учетом анатомических форм ноги, из материалов, которые имеют высокую воздухопроходимость. В такой обуви не страшны долгие насыщенные тренировки.

Детские спортивные футзалки это обувь предназначенная для тренировок в закрытом помещении или для тренировочных занятий. Обувь такой модели имеет специальную гибкую гладкую подошву, чтобы было удобно бегать и прыгать на ровных поверхностях.

Спортивная футбольная обувь фирмы NIKE это то, что нужно вашему ребенку. Вас также приятно удивят и заинтересуют постоянные скидки и акции на нашу продукцию.