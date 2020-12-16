Инвалиды подали в суд на главу организации «Севастопольские мамы»

Инвалиды подали в суд на руководителя региональной общественной организации «Севастопольские мамы» за распространение сведений, порочащих честь и достоинство людей с ограниченными возможностями здоровья. В начале ноября Елена Голубева прокомментировала в Фейсбуке сообщение директора Общества инвалидов Байдарской и Варнаутской долин Андрея Фомина о рейде по наличию парковок для людей с ограниченными возможностями здоровья.

АНДРЕЙ ФОМИН, директор Общества инвалидов Байдарской и Варнаутской долин: «Я сделал пост в Фейсбуке и в Инстаграме и описал, что мы прошли по местам для инвалидов, события описал, которые были. Пошло живое обсуждение у меня на странице. Елена Голубева, которая никогда на моей странице ничего не комментировала, неожиданно написала комментарий «Идиоты».

По словам Андрея Фомина, после попытки уточнить, кого конкретно Елена Голубева имела в виду в своём комментарии, от оппонента последовало чёткое объяснение.

АНДРЕЙ ФОМИН, директор Общества инвалидов Байдарской и Варнаутской долин: «В итоге сказала, что конкретно нас она имела в виду идиотами, потому что мы безжалостно показываем какую-то бурную деятельность, а на самом деле ничего не делаем. Чуть ли мы не инвалиды. В таком духе».

Представители общественных организаций в исковом заявлении указали, что на страницу Андрея Фомина в социальной сети Фейсбук подписано 3 тысячи 600 человек и на эту публикацию отреагировало много людей.

Председатель Севастопольского отделения общественной организации неврологических и трансплантированных пациентов «Новая жизнь» Юлия Голик рассказала, что акции в защиту прав людей с ограниченными возможностями здоровья они проводят в городе регулярно, и всеми силами пытаются помочь тем, кому трудно передвигаться по городу.

ЮЛИЯ ГОЛИК, председатель Севастопольского отделения общественной организации «Новая жизнь»: «У нас много активностей и одна из них – это действительно наличие парковочных мест для инвалидов. В нашу организацию регулярно поступают жалобы от наших пациентов о том, что в центре Севастополя (даже при условии правильной разметки и наличия теоретически парковочных мест для инвалидов – по факту они заняты машинами без опознавательных знаков инвалида».

Активисты пытаются объяснить водителям, почему инвалидам так необходимо их парковочное место и что занимать его не стоит. По итогам очередного рейда представители общественных организаций разместили небольшой отчёт в социальных сетях, который и прокомментировала Елена Голубева. На первое заседание, которое состоялось 16 декабря, ответчица не явилась, но направила в суд возражение.

АРМАН НУРГАЛИЕВ, адвокат: «Ознакомившись с возражением, мы увидели, что данная гражданка хочет уйти от гражданско-правовой ответственности, указывая на то, что она имела в виду не самих граждан, которые занимаются данной деятельностью, а вообще саму ситуацию».

Суд перенёс рассмотрение дела на 18 января.