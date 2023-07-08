Описание приготовления:
Замечательный домашний йогурт можно подать на завтрак или в полдник, можно выпить его перед сном. Он не только вкусный, но еще и очень полезный, особенно детям! Им такой продукт лучше подавать сладким.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Йогурт Блюдо: Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 3,2% 800 Миллилитров
- Йогурт классический 150 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
63 ккал
Калорийность
3 г
Белки
3 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Йогурт домашнего приготовления»
Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко и йогурт используйте по своему вкусу. Йогурт выбирайте без добавок, классический.
Перелейте молоко в казан или кастрюлю и вскипятите. Следите за ним, так как жидкость зачастую убегает за края емкости при нагреве.
Снимите пленку с молока и необходимую часть перелейте в глубокую емкость. Можно использовать миску или ковш. Остудите молоко до 30 градусов, это обязательное условие! Вмешайте в него йогурт.
Накройте салфеткой или хлопчатобумажным полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 6-8 часов. В течение этого времени масса загустеет и у вас получится домашний йогурт. Далее поместите его в холодильник.
По желанию йогурт можно выложить в стаканы, чашки или порционные баночки и украсить ягодами, фруктами, шоколадом и т.д., подавая его к столу.