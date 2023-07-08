Описание приготовления:

Замечательный домашний йогурт можно подать на завтрак или в полдник, можно выпить его перед сном. Он не только вкусный, но еще и очень полезный, особенно детям! Им такой продукт лучше подавать сладким.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Йогурт Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Молоко 3,2% 800 Миллилитров

Йогурт классический 150 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

63 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Йогурт домашнего приготовления»

Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко и йогурт используйте по своему вкусу. Йогурт выбирайте без добавок, классический.

Перелейте молоко в казан или кастрюлю и вскипятите. Следите за ним, так как жидкость зачастую убегает за края емкости при нагреве.

Снимите пленку с молока и необходимую часть перелейте в глубокую емкость. Можно использовать миску или ковш. Остудите молоко до 30 градусов, это обязательное условие! Вмешайте в него йогурт.

Накройте салфеткой или хлопчатобумажным полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 6-8 часов. В течение этого времени масса загустеет и у вас получится домашний йогурт. Далее поместите его в холодильник.

По желанию йогурт можно выложить в стаканы, чашки или порционные баночки и украсить ягодами, фруктами, шоколадом и т.д., подавая его к столу.