Описание приготовления:

Йогурт полезен, но если добавить к нему свежие фрукты, заряд бодрости и поток витаминов вам обеспечен. Фрукты можно взять по вашему вкусу, но если будете добавлять, например, гранат, советую его процедить. Йогурт можно купить в магазине, но лучше, если он будет приготовлен дома. При желании добавьте в напиток мед или сироп.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Йогурт

Блюдо: Напитки / Молочные

Состав / Ингредиенты:

Йогурт натуральный густой 200 Миллилитров

Банан 1 Штука

Мандарин свежий 1 Штука

Груша сладкая 1 Штука

Количество порций 2

Калорийность

60 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Йогурт фруктовый»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фруктового йогурта. Фрукты тщательно вымойте и обсушите.

Мандарин очистите, разделите на дольки и удалите зернышки. Грушу очистите от кожуры, сердцевины и порежьте на кусочки. Банан очистите и порежьте на кружочки. Выложите все фрукты в чашу блендера.

Залейте фрукты йогуртом и пробейте все до однородности.

Разлейте фруктовый йогурт по стаканам и подавайте.