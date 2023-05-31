Описание приготовления:
Йогурт полезен, но если добавить к нему свежие фрукты, заряд бодрости и поток витаминов вам обеспечен. Фрукты можно взять по вашему вкусу, но если будете добавлять, например, гранат, советую его процедить. Йогурт можно купить в магазине, но лучше, если он будет приготовлен дома. При желании добавьте в напиток мед или сироп.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Йогурт
Блюдо: Напитки / Молочные
Состав / Ингредиенты:
- Йогурт натуральный густой 200 Миллилитров
- Банан 1 Штука
- Мандарин свежий 1 Штука
- Груша сладкая 1 Штука
Количество порций 2
Калорийность
60 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Йогурт фруктовый»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фруктового йогурта. Фрукты тщательно вымойте и обсушите.
Мандарин очистите, разделите на дольки и удалите зернышки. Грушу очистите от кожуры, сердцевины и порежьте на кусочки. Банан очистите и порежьте на кружочки. Выложите все фрукты в чашу блендера.
Залейте фрукты йогуртом и пробейте все до однородности.
Разлейте фруктовый йогурт по стаканам и подавайте.