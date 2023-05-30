Описание приготовления:

Так как клубника не будет проходить тепловую обработку, ягоды должны быть свежими, без признаков порчи. Йогурт можно сделать в мультиварке по инструкции или просто поставьте баночки с будущим йогуртом в теплое место до готовности. Не делайте такой йогурт заранее, чтобы продукт не испортился.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника

Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Молоко 200 Миллилитров

Сливки 10-20% 300 Миллилитров

Йогурт 100 Миллилитров (натуральный, без добавок)

Клубника 200 Грамм

Сахар 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

78 ккал

Калорийность

3 г

Белки

5 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Йогурт клубничный»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления клубничного йогурта.

В чаше соедините молоко, сливки и натуральный йогурт. Перемешайте до однородности.

Разлейте молочную смесь по баночкам и поставьте в йогуртницу на восемь часов. Затем уберите готовый йогурт в холодильник на два часа.

Ягоды клубники вымойте, удалите хвостики, порежьте и выложите в миску. Добавьте к ягодам сахар и пробейте блендером до однородности.

Разложите йогурт и клубничное пюре, чередуя, в стаканы или просто перемешайте.

Приятного аппетита!