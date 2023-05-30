Описание приготовления:
Так как клубника не будет проходить тепловую обработку, ягоды должны быть свежими, без признаков порчи. Йогурт можно сделать в мультиварке по инструкции или просто поставьте баночки с будущим йогуртом в теплое место до готовности. Не делайте такой йогурт заранее, чтобы продукт не испортился.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 200 Миллилитров
- Сливки 10-20% 300 Миллилитров
- Йогурт 100 Миллилитров (натуральный, без добавок)
- Клубника 200 Грамм
- Сахар 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
78 ккал
Калорийность
3 г
Белки
5 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Йогурт клубничный»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления клубничного йогурта.
В чаше соедините молоко, сливки и натуральный йогурт. Перемешайте до однородности.
Разлейте молочную смесь по баночкам и поставьте в йогуртницу на восемь часов. Затем уберите готовый йогурт в холодильник на два часа.
Ягоды клубники вымойте, удалите хвостики, порежьте и выложите в миску. Добавьте к ягодам сахар и пробейте блендером до однородности.
Разложите йогурт и клубничное пюре, чередуя, в стаканы или просто перемешайте.
Приятного аппетита!