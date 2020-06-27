Микрофоны и динамик iPhone — это расходные материалы, которые подвержены износу при повседневном использовании. Если ваш динамик или микрофон на iPhone работает неправильно, у вас все больше и больше проблем со слухом человека, с которым вы говорите или понимаете вас, или, что еще хуже, эти компоненты вообще не позволяют вам пользоваться телефоном, вы можете быстро устранить проблему, и вам может не понадобиться замена динамика на iPhone. А если вам нужна замена микрофона iPhone, переходите на сайт a-service.ua.

Грязь, пыль, влага и железные опилки, притягиваемые магнитом, а также механические повреждения. Все это влияет на динамики и микрофоны iPhone. В зависимости от модели телефона Apple, эти динамики и микрофоны могут быть один, два или даже три.

В конце концов, речь идет не только о том, кто находится в трубке, где мы слышим нашего собеседника. Это также тот, который из средств массовой информации и режим громкой связи, профессионально называется зуммер. Это похоже на ситуацию с микрофонами, установленными на iPhone. В последних моделях может быть три или даже четыре микрофона. Они не только записывают звонок во время традиционного телефонного разговора, но и, в зависимости от выбранной вами функции, могут записывать звук во время съёмки на камеру iSight (микрофон сзади, рядом с камерой), записывать звук во время разговора в режиме громкой связи, на FaceTime и записывать видео с фронтальной камеры в Snapchat, Instagram или Facebook (микрофон рядом с громкоговорителем вызова).

Мой iPhone динамик не работает — я плохо слышу звонящего.

Это самая распространенная неисправность iPhone на сайте. Не было ни одного дня, когда клиенты с этой проблемой не посещали бы нас. Тем не менее, важно различать причины неисправности громкоговорителя.

Самый простой способ определить это — наблюдать за поведением прибора. Ниже я представляю несколько сценариев:

Что мне делать, если я плохо слышу громкоговоритель моего собеседника?

Прежде всего, при разговоре с помощью клавиши Громкость +, расположенной на боковой стороне корпуса, убедитесь, что громкость вашего телефона установлена на нужном уровне.

Если, несмотря на самый высокий уровень громкости, громкоговоритель остается тихим, проверьте, не загрязнена ли решетка громкоговорителя. Для этого проще всего взять косметическую палочку (одну для ушей), увлажнить ее спиртом, хорошо сжать так, чтобы она была влажной, но не мокрой (!) и протереть поверхность динамика.

Если это не помогает, замените динамик на новый.

Динамик работает, но звук металлический с треском.

В этом случае, скорее всего, повреждена мембрана динамика, изготовленная из очень тонкой пленки. На старых моделях эта мембрана подвергалась воздействию внешнего мира довольно сильно, поэтому изношенная зубная нить динамика пропускает через металлические опилки, которые притягиваются магнитом динамика, вырезают и разрушают мембрану из фольги.

В новых моделях громкоговоритель находится в пластиковом корпусе с каналом. Тем не менее, он все еще изношен и поврежден. При возникновении проблем с качеством звучания динамика, его необходимо заменить на новый.

Громкоговоритель разговора вообще не работает, но средства массовой информации работают нормально.

Этот сценарий, к сожалению, наиболее трудно проверить самостоятельно. Конечно, это может быть проблемой с сильно загрязненным каналом громкоговорителя. Это также может быть проблемой механических повреждений мембраны.

К сожалению, это может быть еще одна проблема, связанная с отсутствием связи между динамиком и материнской платой, которая реализуется с помощью гибкой ленты, соединяющей разговорный громкоговоритель, а также микрофона для записи аудио и видео с камеры FaceTime в режиме громкой связи, которая также присутствует на этой гибкой ленте. К сожалению, в таком сценарии необходимо проверить причину неисправности, установив новые элементы и протестировав устройство. Имея такую проблему, приходится считаться с заменой динамика или гибкой ленты.

У меня не работает ни динамик, ни микрофон.

Эта проблема особенно распространена в моделях iPhone 7/7+ и 8/8+. Громкоговоритель телефона, где ничего не слышно, полностью перестает работать.

Во многих случаях телефон не позволяет включить режим громкой связи во время разговора — функция серая и не может быть активирована.