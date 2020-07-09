Ирина Кивико: Бизнес CAMP-2020 — уникальная площадка для обмена опытом с успешными бизнес-проектами

В поселке Оленевка Черноморского района состоялось торжественное открытие Бизнес CAMP-2020. Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития Республики Крым и Фонд поддержки предпринимательства Крыма.

Фото: Лидия Ветхова

приветственным словом выступила Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико. Вице-премьер приветствовала участников мероприятия, а также отметила то, как важно собираться вместе и делиться опытом в это нестабильное время.

— Сегодня Правительство Крыма оказывает всестороннюю поддержку малому и среднему предпринимательству. Считаю, что это поддержка в первую очередь самых инициативных и активных граждан. Здесь на гостеприимной площадке Extreme-Крым, на открытом воздухе открывается Бизнес CAMP-2020 — первое оффлайн-мероприятие для представителей бизнеса. Желаю всем участникам форума удачи и плодотворной работы на площадках Бизнес-кемпа, — сказала Ирина Кивико.

Круглый стол по обмену лучшими практиками развития территориальных кластеров стал завершением стажировки руководителей и центров Кластерного развития и центров Мой бизнес. В нем приняли участие представители 8 регионов Российской Федерации: Калуги, Орла, Архангельска, Астрахани, Тамбова, Ненецкого автономного округа, Республики Коми и Красноярска.

В рамкам круглого стола участники практики дали обратную связь по стажировке, выразили готовность к сотрудничеству в организации бизнес-миссии: к участию в образовательных мероприятиях в Республике Крым, а также будут рады взаимодействию с местными представителями бизнеса.

Ирина Кивико отметила, что подобные практики помогают плодотворно развиваться всем участникам Кластерного развития. Вице-премьер поблагодарила за предоставленный ценный опыт коллег и предложила дальше продолжать взаимное сотрудничество.

Напомним, что образовательные мероприятия пройдут 9-11 июля на территории «EXTREME Крым», где соберутся предприниматели, представители власти и муниципальных образований.