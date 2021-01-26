Иск директора «Херсонеса» к севастопольскому режиссёру рассмотрят в феврале

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Иск директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елены Морозовой к режиссёру Андрею Маслову начнут рассматривать 3 февраля. Первое заседание состоится в 15:00 в Гагаринском районном суде, сообщил новостной портал ForPost.

Как уже сообщалось ранее, поводом для судебного разбирательства стали критические публикации севастопольского режиссёра о преобразованиях и новодельных объектах в «Херсонесе», которые Елена Морозова сочла порочащими её честь и достоинство. Андрей Маслов узнал об иске в конце декабря прошлого года.

«Она прислала мне свой иск вместе с лингвистической экспертизой, но это просто детский сад. Там нет как таковых оскорблений, даже более того – её фамилия не произносится», – пояснил Андрей Маслов.

Монтаж металлических конструкций и деревянных настилов вблизи древнего городища начался на территории федерального музея-заповедника в октябре 2020 года. Это вызвало общественный резонанс – против такого благоустройства выступали депутаты, журналисты, учёные и бывшие сотрудники учреждения. О важности сохранения аутентичности исторического объекта писал и Андрей Маслов.

На момент подачи документов в суд директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова от комментариев по ситуации с иском к Маслову воздержалась, уточняет ForPost.