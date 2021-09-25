Исключительный случай. Как снизить размер договорной неустойки

Все, кто хоть раз судился в связи с неисполнением договора, знаком с проблемой широкого и непредсказуемого судебного усмотрения в вопросах о снижении договорной неустойки.

Целое искусство

По справедливому выражению учёных-юристов Конрада Цвайгерта и Хайна Кетца: «Идея договора заключается в том, что согласованные в нем условия являются обязательными для партнеров, поскольку каждый из них добровольно подтвердил другому, что именно их следует считать правильными»

Но в российских судах это не всегда так. О чем бы не договорились стороны, обосновать, отстоять необходимость выполнять договоренности о размере штрафных санкций перед судьями — целое искусство.