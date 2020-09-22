Искусственное вызывание осадков не решит водную проблему в Крыму – эксперт

Одно только искусственное вызывание осадков не даст стратегического эффекта в решении водной проблемы в Крыму, передает пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского со ссылкой на зав. кафедрой геоэкологии ТА КФУ Татьяну Бобра.

Надвигающийся холодный фронт не решит водную проблему Крыма – эксперт Искусственное вызывание осадков – это оперативный локальный метод, который используют при необходимости получения осадков в определённом месте и в заданный промежуток времени.

«Как правило, такой метод используют тогда, когда нужно получить осадки в определённый сезон и промежуток времени. В мировой практике есть как положительные, так и отрицательные примеры применения этого метода. В Российской Федерации есть хороший опыт использования такого метода при тушении лесных пожаров или для решения проблем сельского хозяйства. Если же речь идёт о значительном пополнении запасов поверхностных водоёмов, водохранилищ Крыма, то вряд ли этот метод даст большой эффект. Однако это не значит, что данный метод должен быть отвергнут как таковой. Он, вероятно, может применяться, но как дополнительный и в комплексе с другими методами и подходами в решении водной проблемы региона», – отметила Бобра.