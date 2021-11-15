Искусственный газон появился на скандальном долгострое – стадионе «Горняк»

Строительная площадка стадиона «Горняк» в Балаклаве наконец «озеленилась». На скандально известном долгострое начали укладывать искусственный газон. Подрядчик, компания «Теплостройсервис», намерена уложиться в оговорённые сроки и сдать объект до конца 2021 года. 15 ноября ход работ на месте оценили руководители Департамента капитального строительства и Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя.

Рулон за рулоном искусственный газон укладывается друг к другу. Полотна 68 метров в длину после укладки приходится долго и тщательно проглаживать. При окончании работ на нём не должно остаться ни одного бугорка.

«Размотал, подрезал, пристыковал, потом склеил.

— То есть это щепетильный процесс? Волны где-то обнаружил – и всё по новой?

— Естественно. Это всё надо обязательно вытягивать. Тут ещё разметка, поэтому пока всё нарисуем правильно, вырежем, вклеим – это где-то неделя».

Впереди – обустройство беговых дорожек и ограждений, отделка трибун с установкой сидений для зрителей и оборудование стоек наружного освещения. Внутри административного здания уже заканчивается отделка помещений. В коридорах ещё можно встретить свисающую с крыши проводку. Внешние стены уже успели покрасить в тепло-жёлтый цвет. Немало времени может потребоваться на уборку строительного мусора – то и дело встречаются обломки камня, песок и скопившаяся пыль. С поставленными задачами реально управиться в срок, уверен директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Меня порадовала высокая строительная готовность. Уже укладывается поле. Скоро приступят к финишному процессу. На финишной отделке внутритрибунные помещения. Готовим документы на получение заключения о соответствии выстроенного объекта – и потом ввод в эксплуатацию».

Ранее в ходе проверок у подрядчика обнаруживали определённые огрехи в работе. Но благодаря совместной работе и постоянном контроле – их становится всё меньше и меньше.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Это называется «процесс воспитания». На этом объекте я каждый раз указываю на определённый ряд замечаний, чтобы потом к этому не возвращаться на будущих объектах. Подрядчик себя зарекомендовал с хорошей стороны. А качество в процессе работы подтягивается. Самая особенная деталь – завершить объект долгостроя с 2008 года и снять позор с Департамента капитального строительства».

Сейчас готовность объекта – 87%. Заниматься здесь смогут не только воспитанники спортивных школ, но и местные жители. Правда, по принципу спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя – с 5 до 10 утра.

СЕРГЕЙ РЕЗНИЧЕНКО, начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «Реально люди приходят к пяти утра и занимаются перед работой физкультурой. Я думаю, что мы, с учётом ошибок и запросов граждан запустим здесь такой же порядок доступа. Поле футбольное будет для спортсменов, а беговые дорожки будут доступны для физкультуры».

Ответственной за стадион будет отдельная организация, в состав которой войдёт и спортшкола на улице Новикова.

СЕРГЕЙ РЕЗНИЧЕНКО, начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «Часть коллектива спортивной школы №7 в лице тренерского и методического сообщества перейдут в новое юрлицо. Также мы подбираем дополнительно новых квалифицированных специалистов».

Если пандемия не внесёт свои коррективы, в Управлении по делам молодёжи и спорта намерены отпраздновать долгожданное открытие стадиона.

СЕРГЕЙ РЕЗНИЧЕНКО, начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «Дай Бог нам всем побороть злосчастного змия – COVID. Если нам позволит эпидемическая обстановка – мы с радостью сделаем здесь красивое и яркое мероприятие. И вас обязательно пригласим».

Кирилл Попов, Юрий Реутин, «Севинформбюро»