Испанский оливье. Рецепт популярного салата без колбасы, но с тунцом

Оливье популярен не только в Украине, но и в Испании, там его называют Ensaladilla rusa, но готовят без колбасы.

Оливье, по легенде, придумали в дореволюционном ресторане «Эрмитаж». Только тогда он не был настолько прост в приготовлении. В него входили омары, куропатки и прочие эксклюзивные ингредиенты. Но оригинальный рецепт уже давно утерян, а оливье, который готовили на все праздники в СССР, популярен до сих пор.

И нечто похожее готовят и в Испании. Там его называют Ensaladilla rusa, но рецепт отличается от общеизвестного оливье. Ведь зачем класть колбасу в салат в стране, где много рыбы?

Иногда в Испании этот салат готовят со свеклой, а иногда вместо тунца добавляют небольшие креветки. Также его подают с хлебными палочками. Маринованные огурчики тоже попадают в салат, как и свежий зеленый горошек, но иногда их заменяют маленькими острыми перчиками.

Как приготовить испанский оливье, рассказали на кулинарном сайте Cooki Doo.

Испанский оливье

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

1 морковь;

1 луковица;

3 яйца;

2 банки тунца в оливковом масле;

10 оливок с анчоусами;

10 маленьких огурчиков;

230 г майонеза;

1 зубчик чеснока;

1 чайная ложка лимонного сока;

1 столовая ложка оливкового масла;

соль и перец по вкусу;

щепотка сладкой паприки;

1 столовая ложка нарезанной петрушки.

Отварите картофель в мундире, отсудите и нарежьте кубиками. Также поступите и с морковкой.

Отварите яйца вкрутую. Остудите и почистите, а потом нарежьте кубиками.

Лук нарежьте мелкими кубиками, огурчики – соломкой. Оливки разрежьте пополам. Разомните тунец вилкой.

В небольшой чашке смешайте майонез, чеснок, лимонный сок, оливковое масло, соль, перец и паприку. Это будет ваш соус для салата.

В большой миске смешайте картофель, морковь, лук, тунец, огурчики и оливки. Добавьте соус и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты соусом.

Выложите салат на большое блюдо или тарелку. Украсьте сверху яйцами и посыпьте петрушкой. Подавайте холодным или при комнатной температуре с хлебом или крекерами.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как был придуман салат оливье и как сильно он отличается от того, что мы готовим сейчас.