Исполнительные механизмы. Клапаны пневматические

Эксплуатация газовой установки — это решение, которое улучшает комфорт жителей. Однако важны не только их удобство, но и — прежде всего — здоровье и безопасность, которые в случае неблагоприятных обстоятельств и отсутствия соответствующих датчиков находятся под угрозой. Вот как защититься от опасности использования газовой установки.

Почему угарный газ смертелен?

Хотя наши органы чувств предупреждают об опасности, в присутствии угарного газа мы беспомощны — мы не можем ни почувствовать, ни увидеть его, потому что он не имеет запаха и невидим, а при вдыхании приводит к смерти в течение короткого времени. Уже его минимальная концентрация в воздухе, не превышающая 0,2%, приводит к смерти через 2 часа, а если она превышает 1,28%, к немедленной смерти потому что после 3 вдохов вызывает потерю сознания и приводит к смерти человека примерно через 3 минуты. Как именно это работает?

Прежде всего, окись углерода блокирует доступ кислорода к клеткам, связываясь с гемоглобином более чем в 200 раз легче, чем кислород, что вызывает гипоксию организма. Кроме того, он делает гемоглобин устойчивым к кислороду, что еще больше усиливает эффект гипоксии. Симптомами отравления угарным газом являются головная боль, головокружение, рвота и снижение концентрации. Электропневмоклапан АЭ-011 является нормально закрытым пневмоклапаном с дренажем, который применяется для подачи газа от источника давления к потребителю. О нем более детально узнать вы можете на сайте https://v-kip.com/elektropnevmoklapan-ae-011.

Когда в воздухе появляется угарный газ?

Помимо газовых плит, источниками опасности являются также угольные печи и камины. Если воздухообмен в помещении неправильный, тяга в дымовой трубе слабая и топливо не сгорает до конца, часть отработанного газа вместо того, чтобы выходить через дымоход в атмосферу, попадает в отапливаемое помещение.

К сожалению, часто случается, что мы спонтанно создаем идеальные условия для присутствия чада в наших домах. Речь идет о ситуации, в которой работают устройства с открытой камерой сгорания — для правильного функционирования требуется большое количество воздуха и его частая замена.

Внимание!

Любая попытка ограничить воздухообмен путем засорения вентиляционных отверстий газовыми приборами (а также каминами) с открытой камерой сгорания опасна и приводит к смерти от отравления угарным газом!